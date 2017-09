Le probabili formazioni di Israele-Macedonia - Chance per Zahavi e compagni

Fischio d'inizio stasera ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico De Luca

Non solo Spagna-Italia nel gruppo G di qualificazioni ai Mondiali in Russia. Ad Haifa si gioca il match tra Israele e Macedonia con i padroni di casa che si giocano le residue speranze di qualificazione. Solo i tre punti permetterebbe ad Israele di inseguire ancora il posto, mentre la Macedonia è già da tempo eliminata. I padroni di casa, quarti con nove punti ma reduci da due sconfitte consecutive, hanno ottenuto tre vittorie e tre sconfitte con nove gol segnati e dodici subiti; gli ospiti, quinti a quota tre, un successo e cinque sconfitte, hanno realizzato otto reti incassandone tredici. La gara d’andata ha visto Israele vincere per 2-1. Calcio d'inizio alle 20.45. L'arbitro è il russo Eskov.

COME ARRIVA ISRAELE - Sarà 4-2-3-1 per i padroni di casa con Goresh in porta, Dasa, Tzedek, Tibi e Tawatha in difesa. Natko, Ben Chaim e Cohen in mediana, Einbinder, Refaelov sulla trequarti con Zahavi attaccante

COME ARRIVA MACEDONIA - - Sarà 4-4-2 per i macedoni con Dimitrievski in porta; difesa a quattro con Tosevski, Sikov, Mojsov e Ristevski; centrocampo a quattro con Alioski, Spirovski, Hasani e Stjepanovic; coppia d'attaco formata da Pandev e Nestorovski.

LE PROBABILI FORMAIONI

ISRAELE (4-3-2-1): Goresh; Dasa, Tzedek, Tibi, Tawatha; Cohen, Natkho, Ben Chaim; Einbinder, Refaelov, Zahavi. Ct: Levy

MACEDONIA (4-4-2): Dimitrievski; Tosevski, Sikov, Mojsov, Ristevski; Alioski, Spirovski, Hasani, Stjepanovic; Pandev, Nestorovski. Ct: I.Angelovski.

ARBITRO: Eskov (Russia)