Le probabili formazioni di Italia-Ecuador U20 - Il 3° posto in palio

Fischio d'inizio alle 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trasformare la delusione di lunedì in carica agonistica. E’ questo quanto deve fare questa sera l’Under 20 che scenderà in campo a Gdynia contro i pari età dell’Ecuador per la finale per il terzo e quarto posto del Mondiale. Nella Nazionale di Nicolato l’amaro in bocca per il gol annullato ingiustamente a Pinamonti al 91’ contro l’Ucraina è ancora forte ma la competizione degli azzurri è certamente positiva. Una sola sconfitta in tutto il torneo, arrivata nel momento peggiore, quattro reti incassate - una nella fase a gironi e tre in quelle ad eliminazione diretta - quattro successi e un pareggio gli altri risultati. Adesso l’ultimo scatto per portare a casa la medaglia di bronzo. L’Ecuador ha passato il girone, quello degli azzurrini, da terza classificata dopo aver ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta con due gol segnati e due incassati. Nella fase ad eliminazione diretta ha superato Uruguay e Stati Uniti per poi essere fermata in semifinale dalla Corea del Sud. Quella di questa sera sarà la riedizione della sfida nella fase a gironi che vide l’Italia vincere per 1-0 con rete di Pinamonti.

COME ARRIVA L’ITALIA U20 - Paolo Nicolato dovrà fare a meno di diverse pedine importanti a partire da Pinamonti che ha già fatto rientro in Italia. Gli altri assenti, come ha detto lo stesso ct azzurro, saranno Scamacca, Bellanova e Frattesi. In porta ci sarà Plizzari mentre Gabbia, Del Prato e Ranieri comporranno la linea difensiva. A centrocampo ci saranno Alberico, Esposito e Pellegrini mentre sulle corsie laterali potrebbero esserci Candela e Tripaldelli mentre in attacco Gori farà coppia con Capone.

COME ARRIVA L’ECUADOR U20 - Jorge Celico dovrebbe confermare lo schema 4-2-3-1 con Ramirez fra i pali mentre in difesa spazio a Jhon Espinoza sulla corsia destra, Palacios Espinoza su quella di sinistra e la coppia formata da Jackson Porozo e Vallecilla al centro. La diga di centrocampo sarà formata da José Cifuentes e Sergio Quintero mentre in attacco Leonardo Campana sarà supportato sulla trequarti da Alvarado, Rezabala e Gonzalo Plata.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA U20 (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Candela, Alberico, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Capone, Gori. A disposizione: Carnesecchi, Loria, Buongiorno, Bettella, Bellanova, Frattesi, Colpani, Olivieri, Scamacca. CT: Paolo Nicolato.

ECUADOR U20 (4-2-3-1): Ramirez; J. Espinoza, Porozo, Vallecilla, Palacios Espinoza; Quintero, Cifuentes; Alvarado, Rezabala, Plata; Campana. A disposizione: Bellolio, Lara, Mina, Castillo, Loor, Alcivar, Estupinan, Arce, Plaza, Segura. CT: Jorge Celico.