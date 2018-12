Le probabili formazioni di Italia-Germania U21 - Di Biagio a caccia di conferme

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta di misura contro l'Inghilterra, altro test di valore per l'Italia U21 di Di Biagio. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la selezione azzurra affronta i pari grado della Germania. Per Di Biagio un altro utile test in vista degli Europei di categoria che si disputeranno a metà giugno proprio in Italia. Calcio d'inizio alle ore 18.30

COME ARRIVA L'ITALIA - Gli azzurrini hanno ottenuto due sconfitte e una vittoria nelle ultime 3 partite disputate. Di Biagio deve rinunciare ad Adjapong e Mandragora. Ballottaggio sulla fascia destra con Pezzella e Depaoli candidati. In mediana dovrebbe esserci spazio per Valzania: Pessina e Castrovilli completano il reparto. In attacco conferme per Cutrone e Parigini con Kean, chiamato da Mancini nella Nazionale maggiore, rimpiazzato da Verde.

COME ARRIVA LA GERMANIA - I tedeschi hanno vinto cinque gare di fila e si sono qualificati per l'Europeo vincendo in scioltezza il gruppo 5. Contro l'Italia, il c.t. Kuntz potrebbe dare fiducia agli undici che hanno battuto l'Olanda. In campo, con il 3-5-2, Korber in porta, Baumgartl, Anton e Koch in difesa. Mittelstadt e Stenzel sulle fasce con Sabiri, Serdar e Oztunali in mezzo. Serra e Ochs in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA U21 (4-3-3): Audero; Calabresi, Romagna, Bonifazi, Pezzella; Pessina, Valzania, Castrovilli; Perugini, Cutrone, Verde. C.T. Di Biagio.

GERMANIA U21 (3-5-2): Körber; Baumgartl, Anton, Koch; Mittelstädt, Sabiri, Serdar, Öztunali, Stenzel; Serra, Ochs. C.T. Kuntz.