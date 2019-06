Le probabili formazioni di Italia-Polonia U20 - Nicolato con l'undici tipo

Fischio d'inizio alle 17:30. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà l'Italia di Paolo Nicolato ad aprire il quadro degli ottavi di finale del Mondiale Under 20. Gli Azzurrini, qualificatisi come primi nel gruppo B, proveranno ad aver ragione della Polonia, nazione ospitante della kermesse intercontinentale. Non ha brillato sin qui la selezione di Magiera, approdata alla fase ad eliminazione diretta rientrando nel novero delle migliori terze, risultato ottenuto soprattutto grazie al pokerissimo su Tahiti, fanalino di coda del girone con uno score di zero reti messe a segno e ben quattordici incassate. Decisamente più lineare il percorso dell'Italia, che ha chiuso al comando del suo raggruppamento con due successi su Ecuador (campione dell'ultimo Sudamericano Sub 20) e Messico e un pari a reti bianche con il Giappone. Tra i talenti più promettenti della nuova generazione polacca c'è Majecki, portiere in forza al Legia Varsavia, incensato da Boniek in un tweet dopo la grande prova contro il Senegal: "Farà una grande carriera, ne sentiremo parlare tra qualche anno". Ad attendere oltre il guado ci sarà la vincente dell'ottavo di finale tra Argentina e Mali.

COME ARRIVA L'ITALIA - Dopo l'ampio turnover contro il Giappone il c.t. Nicolato dovrebbe riaffidarsi all'undici tipo, schierato nei primi due turni della fase a gironi. Davanti a Plizzari dovrebbero esserci dunque Gabbia, Del Prato e Ranieri. Bellanova e Tripaldelli esterni a tutta fascia, Pellegrini adattato a mezzala, al fianco di Esposito e Frattesi. Nel tandem sarà presumibilmente Scamacca la spalla di capitan Pinamonti.

COME ARRIVA LA POLONIA - Nella linea a quattro disegnata da Magiera dovrebbero trovare posto sugli esterni Szota e Stanilewicz, a protezione del duo Walukiewicz-Sobocinski. Makowski favorito per far coppia con Slisz in mediana, Zylla il raccordo sulla trequarti, con il rifornimento di Bednarczyk e Skoras. Per il ruolo di riferimento centrale Steczyk è in leggero vantaggio su Benedyczak.

Ecco le probabili formazioni:

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti. A disposizione: Carnesecchi, Loria, Candela, Buongiorno, Bettella, Colpani, Alberico, Capone, Gori, Olivieri. C.t.: Paolo Nicolato.

POLONIA (4-2-3-1): Majecki; Szota, Walukiewicz, Sobocinski, Stanilewicz; Makowski, Slisz; Bednarczyk, Zylla, Skoras; Steczyk. A disposizione: Mleczko, Niemczycki, Nawrocki, Grysziewicz, Puchacz, Bogusz, Kopacz, Zalewski, Lyszczarz, Benedyczak. C.t.: Jacek Magiera.