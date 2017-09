Le probabili formazioni di Italia-Slovenia U21 - Cutrone guida l'attacco

Fischio d'inizio alle ore 21,15. Live, pagelle e voci del post-gara su TMW!

Amichevole di scarico per gli azzurrini al Tombolato di Cittadella, a seguito della netta sconfitta rimediata sul campo dei coetanei spagnoli nell'altra amichevole prevista per la sosta. Arriva la Slovenia U21, e per Di Biagio la partita rappresenta anche l'opportunità per rimescolare un po' le carte.

COME ARRIVA L'ITALIA U21 - Di Biagio viaggia sull'onda del 4-4-2. In porta spazio ad Audero, nella difesa a quattro dovrebbero trovare posto Calabria e Pezzella come terzini, e Bonifazi con Romagna a fare i centrali. Nel mezzo la cerniera Locatelli-Mandragora, con Chiesa e Orsolini esterni di spinta. Davanti Cerri e la rivelazione Cutrone.

COME ARRIVA LA SLOVENIA U21 - Il ct Gliha ha sperimentato recentemente il 4-3-3. Vodisek può trovare posto in porta, davanti a lui da destra a sinistra si schierano Brecl, Pisek, Badzim e Cesen. Nel mezzo Bijol in cabina di regia, affiancato da Zuzek e Vrbanec. Davanti Ozbolt a destra, Tucic punta e il veneziano Mlakar sull'out mancino.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Italia U21 (4-4-2): Audero; Calabria, Bonifazi, Romagna, Pezzella; Chiesa, Locatelli, Mandragora, Orsolini; Cerri, Cutrone. Allenatore: Luigi Di Biagio.

Slovenia U21 (4-3-3): Vodisek; Brecl, Pisek, Badzim, Cesen; Zuzek, Bijol, Vrbanec; Ozbolt, Tucic, Mlakar. Allenatore: Primoz Gliha.