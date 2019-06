Le probabili formazioni di Italia-Spagna U21 - Di Biagio esclude Barella?

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ci siamo, il primo Europeo Under 21 ospitato dall'Italia comincia oggi. Dopo Polonia-Belgio, toccherà proprio alla nazionale di Luigi Di Biagio scendere in campo stasera, in un Dall'Ara tutto esaurito, in una Bologna pronta a caricare a pallettoni gli azzurri e spingerli alla vittoria. Non sarà facile contro la Spagna, altra candidata al trionfo finale. Lo spettacolo si preannuncia esaltante.

COME ARRIVA L'ITALIA U21 - E' da sei anni alla guida dell'Italia, Gigi Di Biagio, e arriva a questo Europeo con tantissime ambizioni e la speranza di alzare la coppa. Certo, nell'ultimo periodo la selezione azzurra ne ha vissuto notti particolarmente magiche. In questo 2019 due pareggi, con Croazia e Austria. Prima ancora, il 2018 s'era chiuso con le due sconfitte con Germania ed Inghilterra. Il successo manca dal 15 ottobre, praticamente otto mesi ormai. Cominciare col piede giusto questo Europeo vorrebbe dire tanto, anche in termini di fiducia, visto che davanti ci sarà la Spagna. Per quel che concerne la formazione, qualche dubbio da sciogliere c'è ancora. Quello più grande in porta: Meret o Audero? La spunta l'estremo difensore del Napoli, come dichiarato dal ct ieri in conferenza. In mediana potrebbe restar fuori addirittura Barella, a sorpresa, col trio Pellegrini-Tonali-Zaniolo in rampa di lancio. In avanti Chiesa dovrebbe supportare Kean e Cutrone.

COME ARRIVA LA SPAGNA U21 - Storicamente la Spagna, nelle categorie inferiori alla nazionale maggiore, ha una lunga tradizione e basta dare un occhio agli ultimi risultati per capire che il commissario tecnico Luis de la Fuente ha trovato la quadra. L'unica sconfitta nell'ultimo biennio risale alla sfida contro l'Irlanda del Nord, poi per il resto - a parte un pari con la Francia - le Furie Rosse hanno inanellato una vittoria dietro l'altra. Rosa di enorme qualità quella della Roja, che per questo match potrebbe prevedere qualche esclusione eccellente. Come quella di Dani Ceballos, al quale in mediana, nel 4-2-3-1 di de la Fuente, dovrebbe essere preferita la coppia Merino-Fabian. In avanti Rafa Mir favorito su Borja Mayoral, con una trequarti di gran classe: Soler, Fornals e Oyarzabal.

PROBABILI FORMAZIONI:

ITALIA U21(4-3-3): Meret; Pezzella, Bastoni, Mancini, Adjapong; Pellegrini, Tonali, Zaniolo; Chiesa, Kean, Cutrone. CT: Di Biagio

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Meré, Unai Nunez, Junior Firpo; Merino, Fabian Ruiz; Carlos Soler, Fornals, Oyarzabal; Rafa Mir. CT: De La Fuente