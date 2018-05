Le probabili formazioni di Juve-Hellas - Tutto pronto per il Gigi Day

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ultimo abbraccio, dolce congedo e migliore epilogo per una storia d'amore lunga diciassette anni. Juventus-Hellas Verona sarà soltanto il pallido sfondo del Gigi Day. Un turbinio di emozioni che attende soltanto di esplodere in uno Stadium vestito a festa, e a lutto, nella stessa giornata. Ci sarà la consegna dello Scudetto, il settimo consecutivo, acciuffato dopo una meravigliosa cavalcata, nobilitata dagli sforzi eroici del Napoli di Sarri. Buffon saluta, dopo diciannove titoli, dopo essersi legato indissolubilmente alla Vecchia Signora con il dolore condiviso per la mal sopportata discesa in B. Un uomo capace di unire un popolo con un titolo mondiale leggendario, o di dividerlo, con le controverse polemiche post-Real Madrid, che si godrà il commovente tributo della sua gente.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Squadra in vacanza fino a ieri, per il premio pattuito con Allegri dopo lo Scudetto centrato a Roma. Resta fuori Bernardeschi, alle prese con una tendinite. Il tecnico ha scoperto quasi tutte le carte nella conferenza della vigilia: saranno titolari Buffon, Lichtsteiner (anche lui al passo d'addio), Alex Sandro, Marchisio (più ombre che luci nel futuro dei Principino), Sturaro, Dybala e Douglas Costa. Non mancano le riserve da sciogliere: Benatia, Rugani e Barzagli in lizza per la retroguardia. Chi sta meglio gioca, anche se al momento l'ex Wolfsburg è forse il più defilato. Pjanic avanti nel ballottaggio con Bentancur, che quasi certamente avrà una chance a gara in corso. Il terzo dubbio riguarda l'attacco: è corsa a due tra Higuain e Mandzukic per il ruolo di centravanti. Nel finale potrebbe esserci la passerella per Pinsoglio.

COME ARRIVA L'HELLAS - L'ultimo atto di una stagione maledetta, prima della discesa in Serie B. Un saluto amaro, dall'impatto emotivo meno travolgente rispetto a quello di Buffon. Cinque gli indisponibili: non ci sarà l'ex Kean, oltre a Calvano, Lee, Valoti e Vukovic. Davanti a Nicolas spazio dunque a Ferrari e Fares sugli esterni, con Caracciolo e Felicioli al centro della linea. Il giovane Danzi insidia Zuculini e potrebbe scalzarlo, nella mediana a tre chiusa da Fossati, che sarà play, e dal jolly Romulo. Cerci guida il tridente, per il corridoio destro Verde parte in pole, uno tra Aarons e Souprayen per completare il reparto.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic, Sturaro; Dybala, Higuain, Douglas Costa. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Howedes, Khedira, Matuidi, Asamoah, Bentancur, Mandzukic, Cuadrado. Allenatore: Massimiliano Allegri.

HELLAS (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Felicioli, Fares; Romulo, Fossati, Danzi; Verde, Cerci, Aarons. A disposizione: Coppola, Silvestri, Souprayen, Bearzotti, Zuculini, Matos, Petkovic. Allenatore: Fabio Pecchia.