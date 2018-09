Le probabili formazioni di Juve-Napoli - Un ballottaggio davanti per parte

Lo scorso anno fu un'apparente mazzata per la Juventus, un'illusione bellissima per il Napoli. Il gol di Kalidou Koulibaly fece toccare con mano per la prima volta lo scudetto alla tifoseria partenopea, ma a fine campionato a gioire fu quella bianconera. Tutti sappiamo com'è andata a finire, con il settimo scudetto a Torino e un pugno di sabbia nelle mani degli azzurri. Ora la sfida si ripropone, è presto e quindi vale meno rispetto allo scorso anno, ma l'atmosfera all'Allianz sarà incandescente. Ore 18, Juve e Napoli di nuovo una di fronte l'altra.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Sei vittorie in campionato, una in Champions League, quindici gol fatti e soltanto quattro subiti. L'avvio di stagione della Juventus è stato perfetto. Fin qui la Vecchia Signora ha fatto en plein, non è mai uscita dal campo senza i tre punti in tasca, ma ha sicuramente da vendicare il precedente dello scorso anno. La strada verso l'ottavo scudetto consecutivo sicuramente passerà anche da qui, dal match col Napoli che fin qui s'è candidata a principale antagonista, proprio come lo scorso anno. "Vale di più per loro", ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa, nel corso della quale ha annunciato sette titolari: Szczesny, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Matuidi e Cristiano Ronaldo. Manca il terzino destro, zona del campo in cui Cancelo è favorito su Cuadrado. Poi l'altro centrocampista: più Emre Can che Bentancur. E gli altri due attaccanti del 4-3-3 dell'allenatore livornese: accanto a CR7 giocherà sicuramente Mandzukic, mentre per l'altro posto le riserve saranno sciolte solo a pochi minuti dal fischio d'inizio: a duellare ci sono Bernardeschi e Dybala.

COME ARRIVA IL NAPOLI - E' stato definito trasformista, Carlo Ancelotti, perché sta dimostrando di essere capace di migliorare ulteriormente una macchina quasi perfetta come quella di Maurizio Sarri. Il suo Napoli, quello di quest'anno, già s'è discostato un bel po' dalla scorsa stagione e gli ultimi risultati stanno dando ragione al tecnico di Reggiolo. Un solo k.o. fin qui, a Genova con la Sampdoria, per il resto tutte vittorie. I punti di ritardo dalla Juventus sono tre, dunque vincere all'Allianz Stadium permetterebbe agli azzurri di agganciare la rivale storica in vetta alla classifica. Confermato il 4-4-2, Ancelotti sembra aver trovato la quadratura del cerchio e, pur cambiando sempre gli interpreti, non cambia il risultato positivo. Torna Ospina in porta, in difesa rientrano Hysaj ed Albiol nella linea con Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo si riprendono una maglia Callejon e Hamsik con Allan e probabilmente Zielinski favorito su Verdi. In attacco con Insigne è ballottaggio tra Mertens e Milik, quest'ultimo reduce da doppietta e assist. La scelta dipenderà dall'interpretazione del match da parte di Ancelotti.

PROBABILI FORMAZIONI:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Benatia, Barzagli, Rugani, Bentancur, Bernardeschi, Cuadrado, Kean. Allenatore: Allegri

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne. A disposizione: D'Andrea, Maksimovic, Luperto, Malcuit, Fabian, Rog, Diawara, Verdi, Mertens, Ounas. Allenatore: Ancelotti