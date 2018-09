Le probabili formazioni di Juve-Sassuolo - Emre Can e Boateng dal 1'

Calcio d'inizio ore 15. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dodici punti in quattro partite: è questo l’obiettivo della Juventus, che vuole riprendere da dove aveva lasciato prima della sosta. Di fronte ci sarà il Sassuolo, squadra assolutamente da non sottovalutare per quanto fatto vedere fin qui: “Domani sarà uno scontro diretto – spiega il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri – la classifica dice questo. Il Sassuolo ha entusiasmo, buoni giocatori e un allenatore che si sta facendo valere. Ronaldo? Domani farà gol, me lo sento”.

Non parte già battuto Roberto De Zerbi, che avvisa i suoi su CR7: "E' uno dei primissimi a livello mondiale, ma la Juve non è solo Cristiano Ronaldo, ridurla solo a lui è sbagliato. Affrontare questa partita col piglio giusto sarebbe motivo d'orgoglio, speravo di affrontare la Juve più avanti, ma la affrontiamo adesso ed è un esame per noi, sul pullman sale chi sogna di fare risultato".

Il Sassuolo nella sua storia non ha mai fatto punti a Torino e col miglior attacco del torneo proverà ad impensierire i campioni d’Italia. A dirigere l’incontro, il cui calcio d’inizio è fissato per le 15, sarà Daniele Chiffi da Padova.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Ampio turnover per Massimiliano Allegri, che ieri ha svelato già qualcosina nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ad esempio non giocherà Chiellini: al suo posto, al centro della difesa, spazio ad uno tra Benatia e Rugani per affiancare Bonucci; sugli esterni, invece, Cuadrado ed uno tra De Sciglio e Cancelo. Chiavi del centrocampo nelle mani di Bentancur, perno centrale in un centrocampo tutto muscolare con Emre Can e Matuidi. In avanti, infine, Bernardeschi agirà nel tridente già fatto con Ronaldo e Mandzukic.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Stesso modulo per Roberto De Zerbi, che ha solo un dubbio in mezzo al campo: Bourabia parte favorito su Sensi, mentre Locatelli e Duncan sono certi di una maglia da titolare. In attacco Boateng agirà da falso nove, con Berardi e Di Francesco ai suoi lati. In difesa, infine, Lirola e Rogerio agiranno sulle corsie laterali, con Magnani e Ferrari in mezzo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Benatia, Cancelo; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Cancelo, Rugani, Chiellini, De Sciglio, Khedira, Pjanic, Douglas Costa, Dybala, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Locatelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco. A disposizione: Pegolo, Adjapong, Lemos, Dell’Orco, Boga, Magnanelli, Sensi, Djuricic, Brignola, Marlon, Sensi, Matri, Babacar. Allenatore: Roberto De Zerbi.