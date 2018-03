Le probabili formazioni di Juve-Udinese - Assenze importanti per i due tecnici

Calcio d'inizio ore 15. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW!

Vincere per continuare a correre e scavalcare, almeno momentaneamente il Napoli: la Juventus è in corsa su tutti i fronti e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Questo pomeriggio all'Allianz Stadium arriverà l'Udinese, alla disperata ricerca della vittoria dopo tre ko di fila e con l'intenzione di riscattare la figuraccia dell'andata (sconfitta per 2-6).

Massimiliano Allegri ha già archiviato il passaggio del turno in Champions e si aspetta il massimo dai propri calciatori: "Dovremo cercare di prendere i tre punti - sono le sue parole - l'Udinese è una squadra fisica, la terza più fallosa del campionato. Al momento siamo ancora secondi. Inizia una settimana importante ma non decisiva".

Questa, invece, la risposta di Oddo nella conferenza stampa della vigilia: "Non ci deve essere timore di perdere, partiamo da zero a zero. Affronteremo una squadra forte e ci servirà una prestazione straordinaria, questo è indubbio. Davanti non abbiamo robot, ma grandissimi giocatori, che possono sbagliare".

A dirigere l'incontro sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Allegri riparte dal tridente che ha incantato Wembley: con Higuain spazio a Dybala e Douglas Costa. Mandzukic è stato convocato, ma il croato partirà dalla panchina; ancora out, invece, Bernardeschi e Cuadrado. Possibile qualche cambio a centrocampo: Marchisio potrebbe far rifiatare Khedira e giocare con Pjanic e Matuidi. Da non scartare, però, la pista Bentancur. In difesa, infine, squalificati Lichtsteiner ed Alex Sandro: al loro posto De Sciglio ed Asamoah, con Benatia o Rugani accanto a Chiellini in mezzo.

COME ARRIVA L'UDINESE - Oddo riproporrà il 3-5-1-1, nonostante l'emergenza difesa: out Danilo e Stryger Larsen, avanti a Bizzarri il terzetto sarà formato da Angella, Samir e Nuytinck. Nessuna novità sulla linea di centrocampo, con Widmer ed Ali Adnan che giocheranno a tutta fascia e con Fofana e Barak ai lati di Behrami. Ballottaggio De Paul-Jankto per la trequarti, così come resta vivo il dubbio Maxi Lopez-Perica per il ruolo di prima punta. Il tecnico dei bianconeri su Lasagna: "Credo in un paio di settimana sarà pronto".

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Del Favero, Rugani, Barzagli, Howedes, Bentancur, Khedira, Sturaro, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Nuytinck, Samir, Angella; Widmer, Fofana, Behrami, Barak, Adnan; Jankto; Perica. A disp.: Scuffet, Borsellini, Pezzella, Pontisso, Zampano, Hallfreddson, Ingelsson, Balic, De Paul, Maxi Lopez. Allenatore: Massimo Oddo.