Le probabili formazioni di Juve-Udinese - Marchisio e Perica dal 1'

Calcio d'inizio domenica ore 15. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo aver strappato il pass per l'approdo ai quarti di finale di Champions League, la Juventus è pronta a rivolgere nuovamente le proprie attenzioni sul campionato. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, attualmente a -1 dal Napoli e con una gara in meno, avrà l'occasione di portarsi in vetta in attesa del posticipo che vedrà di fronte i partenopei e l'Inter.

L'avversario dei campioni d'Italia, però, non è da sottovalutare: all'Allianz Stadium, infatti, arriva un'Udinese agguerrita ed affamata, in cerca di riscatto dopo il clamoroso 2-6 dell'andata. Lasagna e compagni non vincono da fine gennaio (1-0 in casa del Genoa) e nelle ultime quattro partite hanno raccolto un solo punto.

A dirigere l'incontro, il cui calcio d'inizio è fissato per le ore 15 di domenica, sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Diretta testuale, come sempre, su TUTTOmercatoWEB.com.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Allegri dovrà valutare le condizioni di Mandzukic che, se recuperato, partirà dalla panchina. In avanti, nel 4-3-3, spazio al trio che bene ha fatto contro il Tottenham e cioè quello formato da Douglas Costa, Dybala ed Higuain. Marchisio si candida per una maglia da titolare al fianco di Khedira e Pjanic. In difesa, infine, possibile partenza dal primo minuto per Barzagli ed Asamoah sulle fasce, con Rugani e Chiellini al centro. Out per squalifica Lichtsteiner ed Alex Sandro.

COME ARRIVA L'UDINESE - Oddo dovrà rinunciare a Danilo e Lasagna, così come a Stryger Larsen, recuperato ma appiedato dal giudice sportivo. In difesa, dunque, insieme a Samir giocheranno Angella e Nuytinck. In mediana spazio a Behrami, con Barak e Fofana ai suoi lati; sulle corsie esterne, invece, spazio a Widmer ed Adnan. In attacco qualche dubbio: provate le coppie De Paul-Perica e Jankto-Maxi Lopez, con la prima che appare in netto vantaggio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Barzagli, Rugani, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Marchisio; Dybala, Higuain, Douglas Costa. A disp.: Buffon, Del Favero, Benatia, Howedes, Bentancur, Matuidi, Sturaro, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Nuytinck, Samir, Angella; Widmer, Fofana, Behrami, Barak, Adnan; De Paul; Perica. A disp.: Scuffet, Borsellini, Zohori, Ingelsson, Pezzella, Pontisso, Zampano, Balic, Jankto, Maxi Lopez. Allenatore: Massimo Oddo.