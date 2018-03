Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta - Torna Matuidi dal 1'

Live, pagelle e dichiarazioni a partire dalle 18 su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' il recupero della ventiteseiesima giornata, una partita che può voler dire tanto nella corsa verso lo scudetto. Già, perché la Juventus scenderà in campo oggi pomeriggio contro l'Atalanta e, dopo aver scavalcato il Napoli nell'ultimo turno, avrà la possibilità di allungare. Appuntamento all'Allianz Stadium alle ore 18.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Undici vittorie consecutive, zero gol subiti in campionato nel 2018, il passaggio del turno in Champions League, il sorpasso in vetta alla classifica al Napoli. Basta questo, no? La Juventus vive un momento a dir poco positivo, grazie ad un ritrovato Paulo Dybala ma, soprattutto, dopo aver messo apposto ciò che ad inizio anno non andava in difesa. Adesso i bianconeri sono di nuovo la squadra che ha incassato meno gol in Serie A e hanno anche il secondo miglior attacco. Battere l'Atalanta vorrebbe dire volare a +4 sul Napoli e mettergli tanta pressione. Massimiliano Allegri in conferenza è stato chiaro: non ci si può fermare . L'allenatore toscano ha dato anche qualche indizio di formazione. In porta tornerà Buffon, con Szczesny in panchina. Out Howedes, neanche convocato, mentre Alex Sandro recupera ma dovrebbe partire dalla panchina. Indisponibili ancora Cuadrado e Bernardeschi. Così Asamoah sarà titolare sulla fascia sinistra di difesa nel 4-3-3 versatile che andrà in campo. Tornerà anche Benatia, che dovrebbe far coppia con Chiellini. Matuidi, dopo aver rifiatato nell'ultimo match, farà ritorno in campo, con Pjanic e Matuidi. Douglas Costa agli straordinari, proprio come Dybala. Mentre Higuain potrebbe rifiatare, con Mandzukic dall'inizio: ballottaggio che Allegri risolverà solo a poche ore dal fischio d'inizio.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Dopo esser stata eliminata dall'Europa League, l'Atalanta adesso vuole volare in campionato, in cui è in piena lotta per un posto in Europa. L'ultimo successo di Bologna, da questo punto di vista, è stato importante, perché i tre punti non arrivavano da tre partite. Prima del match poi rinviato con la Juventus, Gian Piero Gasperini era stato accusato di un eccessivo turnover, visti i tanti giovani convocati. Anche in questo caso ci sarà un po' di rotazione, ma l'allenatore ex Genoa non vuole scansarsi, come ha dichiarato in conferenza stampa. Per quanto riguarda l'undici da mandare in campo, la cosa certa è che non ci sarà 'Papu' Gomez, confermato dal tecnico stesso ieri. In attacco, dunque, ci sarà Cornelius, supportato da Ilicic (ha riposato con il Bologna) e un avanzato Petagna. In difesa convocato Caldara, che però dovrebbe partire dalla panchina per un problema alla schiena, con Palomino dal primo minuto. In forse anche Spinazzola, che dovrebbe essere rimpiazzato da Gosens. In difesa chance per Mancini, mentre a centrocampo ci sarà Haas.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Dybala. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Marchisio, Higuain, Alex Sandro, Barzagli, Rugani, Lichtsteiner, Sturato, Bentancur, Del Favero. Allenatore: Allegri

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, Haas, Freuler, Gosens; Cristante; Ilicic, Cornelius. A disposizione: Gollini, Rossi, Caldara, De Roon, Gomez, Melegoni, Petagna, Spinazzola, Toloi. Allenatore: Gasperini