Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta - Torna Matuidi, out Petagna

Dopo la scottante eliminazione dall'Europa League, l'Atalanta si riaffaccia al campionato, e nel ventiseiesimo turno se la vedrà con la Juventus. I bianconeri hanno nel mirino il decimo successo consecutivo, per rimane in scia al Napoli e infuocare l'avvincente contesa per il titolo. Gli orobici bramano l'impresa allo Stadium per dare vigore alle loro ambizioni europee: obiettivo alla portata, considerata la distanza di appena tre lunghezze dal sesto posto, presidiato dalla Sampdoria.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Rimangono ai box Cuadrado e De Sciglio, in infermeria anche Bernardeschi ed Higuain, infortunatisi contro il Torino. Salgono le quotazioni di Rugani, che potrebbe bissare la presenza da titolare nel derby della Mole. Al momento però Benatia resta in pole, ci sarà Chiellini, Lichtsteiner ed Alex Sandro sui binari esterni completeranno la retroguardia. In mediana da registrare il probabile rientro da titolare di Matuidi: resta fuori Khedira, con Pjanic in cabina di regia e Marchisio sul centro-destra. Mandzukic riferimento centrale, con Douglas Costa e Dybala pronti ad innescarlo sulle fasce.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Non sarà della gara Petagna, costretto al forfait da un affaticamento. Energie da gestire dopo l'impegno europeo di giovedì: Palomino in rampa di lancio, stringono i denti Toloi e Masiello. Ballottaggio serrato tra Hateboer e Castagne, con quest'ultimo ad ora in lieve vantaggio. Confermata la coppia De Roon-Freuler in mezzo al campo, riproposti anche Spinazzola e Cristante. Scelte pressoché obbligate per il tandem: chance per Cornelius, non si tocca Ilicic. Non è al meglio il Papu Gomez, che partirà dalla panchina.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Douglas Costa. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Asamoah, Barzagli, Rugani, Howedes, Bentancur, Sturaro. Allenatore: Massimiliano Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Cornelius. A disposizione: Gollini, Rossi, Bastoni, Caldara, Mancini, Castagne, Melegoni, Gosens, Haas, Rizzo, Barrow, Gomez. Allenatore: Gian Piero Gasperini.