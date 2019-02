Le probabili formazioni di Juventus-Parma - Tocca a Perin e Spinazzola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus vuole tornare subito a vincere dopo la clamorosa sconfitta con eliminazione dalla Coppa Italia contro l'Atalanta, con Allegri che ha chiaro di voler voltare pagina immediatamente. Anche il Parma è in cerca di riscatto vista la sconfitta subita in casa e in rimonta dalla SPAL nel corso dell'ultimo turno di campionato, ma dal mercato, ieri, sono arrivate più cessioni che rinforzi. Toccherà a Piero Giacomelli di Trieste a dirigere la gara, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Paganesi di Bergamo e Lorenzo Gori di Arezzo.

LE ULTIME DA TORINO - Allegri ha annunciato prima della sfida di Bergamo che domani giocherà Perin, un'occasione importante per mettersi in mostra. Con gli infortuni di Bonucci e Chiellini e l'addio di Benatia, scontate le scelte per i centrali con l'esordio del vecchio nuovo acquisto Caceres al fianco di Rugani. A centrocampo Bentancur è favorito su Can, con Pjanic e Matuidi certi di un posto. In avanti potrebbe restare fuori Dybala e soprattutto tornare Mandzukic insieme a Ronaldo.

JUVENTUS: (4-3-3): Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Ronaldo.

Allenatore: Allegri.

LE ULTIME DA PARMA - D'Aversa decide di confermare in toto la formazione già vista una settimana fa al Tardini. Nelle ultime ore del mercato non sono arrivati potenziali titolari e dunque in difesa giocheranno Iacoponi e Gagliolo sulle fasce con Bruno Alves e Bastoni al centro. A centrocampo confermato Kucka, insieme a Scozzarella e Barillà. In avanti, oltre a Inglese unica punta, agiranno ancora Gervinho e Biabiany.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella, Kucka; Gervinho, Inglese, Biabiany.

Allenatore: D'Aversa.