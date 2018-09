Le probabili formazioni di Lazio-Apollon - Tanto turnover per Inzaghi

Fischio d'inizio alle 18.55. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Parte l’avventura in Europa League della Lazio. I biancoceleste scenderanno in campo nella prima serata di oggi all’Olimpico contro l’Apollon Limassol, calcio d’inizio alle ore 18.55. La formazione della Capitale vuole rimediare alla cocente eliminazione dell’anno scorso nei quarti di finale dopo il doppio scontro contro il Salisburgo, specialmente dopo il ritorno in terra austriaca. Dopo un inizio zoppicante, con le sconfitte contro Napoli e Juventus, la squadra di Simone Inzaghi ha superato di misura Frosinone ed Empoli, in entrambi i casi senza mai incassare reti. I ciprioti sono entrati in scena nella competizione dal primo turno conquistando lontano dalle mura amiche un solo successo, contro lo Zeljeznicar al secondo turno, e ben tre sconfitte. In quelle occasioni il team di Augousti ha saputo ribaltare il punteggio o comunque conquistare la qualificazione in casa. Le due squadre si sono già incontrate nella fase a gironi dell’Europa League 2013-2014. In quell’occasione la Lazio vinse davanti al pubblico amico 2-1 e pareggiò a Cipro. L’incontro sarà diretto dall’azero Aliyar Aghayev.

COME ARRIVA LA LAZIO - Tanto turnover per Simone Inzaghi per la sfida di questa sera. Il tecnico biancoceleste cambierà molto rispetto alla partita di domenica scorsa in quel di Empoli. In porta ci sarà Proto e non Strakosha mentre in difesa Acerbi sarà confermato al centro con Bastos da una parte e Caceres dall’altra. In cabina di regia non dovrebbe esserci Lucas Leiva ma Badelj che sarà supportato da una parte da Murgia e dall’altra da Milinkovic-Savic. Forze fresche anche sugli esterni dove Wallace e Lulic dovrebbero fare spazio a Basta e Durmisi. Nessuna variazione per quanto riguarda l’attacco con Immobile che sarà supportato alle spalle da Luis Alberto.

COME ARRIVA L’APOLLON - Non dovrebbe cambiare molto invece il tecnico dell’Apollon Sofronis Augousti. Lo schema sarà il tradizionale 4-2-3-1 con il portoghese Bruno Vale in porta. In difesa ci saranno Roberge e Yuste mentre le corsie laterali dovrebbero essere percorse da Joao Pedro, la destra, e Vasiliou, la sinistra. La diga di centrocampo dovrebbe essere composta Kyriakou e Sachetti mentre in attacco spazio a Maglica che sarà supportato da Papoulis, Facundo Pereyra e Schembri.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Caceres; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Strakosha, Wallace, Marusic, Lucas Leiva, Parolo, Correa, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

APOLLON (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Roberge, Juste, Vasiliou; Kyriakou, Sachetti; Papoulis, Pereyra, Schembri; Maglica. A disposizione: Kissas, Markovic, Oudreaogo, Zelaya, Bru, Soumah, Psychas. Allenatore: Sofronis Augousti.