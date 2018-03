Le probabili formazioni di Lazio-Bologna - Inzaghi medita il doppio trequartista

Fischio d'inizio alle 20:45. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

La sfida tra Lazio e Bologna è uno dei due posticipi del ventinovesimo turno di Serie B. Si gioca all'Olimpico, dove i biancocelesti non vincono dal ventidue febbraio, data della manita rifilata alla Steaua Bucarest. Le Aquile, messe alle spalle le polemiche post-Cagliari, hanno strappato il pass per i quarti di Europa League e vogliono riavviare la corsa alla Champions con il piede giusto. Salvezza ampiamente alla portata per i felsinei, reduci però da due k.o. consecutivi. Un successo corsaro a Roma spazzerebbe ogni scoria della mini-crisi.

COME ARRIVA LA LAZIO - Lulic resta ai box per un fastidio fisico. Cala la fiducia per Milinkovic-Savic: per lui decisiva la rifinitura della mattinata, ma il serbo rischia di essere ancora escluso dai convocati. Inzaghi valuta l'ipotesi del doppio trequartista: spazio all'estro di Luis Alberto e Felipe Anderson, che potrebbero agire a supporto di Immobile, autore di una magia contro il Cagliari. Lukaku a sinistra, sul binario opposto ci sarà Marusic, mediana a due di rottura con Parolo e Lucas Leiva. Sorpasso di Luiz Felipe su Wallace: l'ex Salernitana è adesso favorito per coadiuvare De Vrij e Radu.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - In dubbio... Donadoni. Il tecnico felsineo ha disertato la conferenza della vigilia per una sindrome influenzale, e questa sera rischia di non sedere in panchina. Out Da Costa, Orsolini e Poli. Torna Gonzalez al centro della retroguardia, insieme a lui Helander e De Maio. Conferme per Di Francesco e Masina sugli esterni, resta aperto il ballottaggio tra Donsah e Nagy, con il ghanese in lieve vantaggio. Pulgar in mezzo, al suo fianco Dzemaili. Resiste Destro, che potrebbe scalzare Avenatti e Palacio per il tandem, insieme a Simone Verdi.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Lukaku; Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile. A disposizione: Guerrieri, Vargic, Basta, Bastos, Caceres, Wallace, Patric, Bruno Jordao, Di Gennaro, Murgia, Caicedo, Nani. Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA (3-5-2): Mirante; Helander, Gonzalez, De Maio; Di Francesco, Donsah, Pulgar, Dzemaili, Masina; Verdi, Destro. A disposizione: Santurro, Mbaye, Krafth, Romagnoli, Torosidis, Crisetig, Nagy, Falletti, Krejci, Avenatti, Palacio. Allenatore: Roberto Dobadoni.