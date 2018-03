Le probabili formazioni di Lazio-Bologna - Recupera Milinkovic-Savic

Fischio d'inizio domani alle 20:45. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Archiviata la qualificazione ai quarti di Europa League, la Lazio si riaffaccia al campionato con rinnovata linfa. Dopo il pareggio di Cagliari, agguantato da una magia allo scadere di Immobile, i biancocelesti vogliono ritrovare i tre punti, per mettersi alle spalle le controversie sul VAR e difendere la quarta piazza dall'Inter. Dall'altra parte il Bologna, rabbuiato dai tonfi contro SPAL e Atalanta. Donadoni chiede ai suoi una vittoria scaccia crisi, anche se il mini-tour de force che li attende (dopo la truppa Inzaghi i felsinei se la vedranno contro la Roma) minaccia di prolungare la striscia negativa.

COME ARRIVA LA LAZIO - Viaggia spedito verso il rientro Milinkovic-Savic, che dopo il forfait contro la Dinamo dovrebbe riprendersi una maglia da titolare in mezzo al campo. Davanti a Strakosha, oltre a De Vrij e Radu, dovrebbe esserci Wallace. Marusic sulla catena di destra, Lucas Leiva, che vive un ottimo momento di forma, sarà vertice basso, spalleggiato dalla garanzia Parolo. Possibile turno di riposo per Lulic: al suo posto è pronto Lukaku. Solito ballottaggio per la trequarti tra Luis Alberto e Felipe Anderson, con lo spagnolo al momento avanti. Sarà l'imprescindibile Ciro Immobile a guidare l'attacco biancoceleste.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Non recupera Poli, oltre a lui in infermeria anche Da Costa e Orsolini. In difesa torna Gonzalez, in cerca di riscatto dopo l'espulsione nel derby contro la SPAL. Helander sul centro-destra, De Maio favorito per completare il pacchetto arretrato. Di Francesco e Masina i due laterali, Donsah resta avanti su Nagy, dentro anche Pulgar e Blerim Dzemaili. Simone Verdi punto fermo per l'attacco, è rebus per lo slot al suo fianco: Destro non convince ma è attualmente in pole, Avenatti è apparso incartato contro l'Atalanta, in corsa anche Palacio, che deve però recuperare la forma migliore.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Guerrieri, Vargic, Basta, Bastos, Caceres, Luiz Felipe, Lulic, Patric, Di Gennaro, Murgia, Felipe Anderson, Caicedo, Nani. Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA (3-5-2): Mirante; Helander, Gonzalez, De Maio; Di Francesco, Donsah, Pulgar, Dzemaili, Masina; Verdi, Destro. A disposizione: Santurro, Ravaglia, Mbaye, Keita, Krafth, Romagnoli, Torosidis, Crisetig, Nagy, Falletti, Krejci, Avenatti, Palacio. Allenatore: Roberto Dobadoni.