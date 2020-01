Le probabili formazioni di Lazio-Cremonese - Immobile ancora titolare

Fischio d'inizio alle 18. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riprende la Coppa Italia con gli ottavi di finale. La Lazio di Simone Inzaghi, splendida protagonista di 10 vittorie consecutive, affronterà la Cremonese di Massimo Rastelli, appena tornato sulla panchina grigiorossa dopo l'esonero di Baroni. Una partita dal pronostico obbligato ma da sempre la seconda competizione nazionale ha regalato sorprese. Si giocherà all'Olimpico martedì alle ore 18. Chi vince sfiderà ai quarti la vincente del confronto tra Napoli e Perugia.

COME ARRIVA LA LAZIO - Con la Lazio che vola in campionato, Simone Inzaghi farà turnover in Coppa anche per tenere in considerazione tutti gli elementi della sua rosa. Potrebbero esserci novità in difesa con Radu che dovrebbe lasciare il posto a Bastos. Patric probabile esterno a destra con Lazzari a riposo. In regia giocherà Cataldi. Possibile staffetta tra Milinkovic Savic e Luis Alberto nel ruolo di mezzala. In avanti confermato Immobile, con Berisha possibile partner del napoletano. Indisponibili Lukaku, Lulic, Radu e Correa.Squalificati Leiva e Marusic.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Rastelli, appena rientrato sulla panchina grigiorossa, proverà a fare l'impresa ma con un occhio attento al campionato cadetto. Campionato che per il momento ha respinto le velleità di promozione di Ciofani e compagni. Possibile ritorno al 3-5-2. Mancherà Claiton squalificato mentre è in dubbio Piccolo e sono indisponibili Mogos e Kingsley. Ravanelli rientrerà dopo la squalifica e comporrà il tridente difensivo con Bianchetti e Terranova. In avanti la coppia Ciofani-Ceravolo.