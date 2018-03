Le probabili formazioni di Lazio-Dinamo Kiev - Felipe Anderson dal 1'

Fischio d'inizio alle 21.05. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

L'Europa per rilanciarsi. Impegno casalingo per la Lazio che questa sera, calcio d'inizio alle 21.05, affronterà la Dinamo Kiev nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. I biancocelesti di Simone Inzaghi sono reduci da due sconfitte dolorose nelle ultime due partite. La prima in casa col Milan, arrivata dopo i calci di rigore, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia che ha spianato la strada ai rossoneri di Gennaro Gattuso all'ultimo atto della competizione nazionale. La seconda in campionato contro la Juventus all'Olimpico, arrivata all'ultimo minuto di recupero dopo una gara a tratti ben giocata e nella parte finale disputata con la spia della riserva accesa. Adesso si torna a fare sul serio contro una squadra che ha vinto il proprio girone con Partizan Belgrado, Young Boys e Skenderbeu ma che nei sedicesimi contro l'AEK Atene ha passato il turno con due pareggi, 1-1 all'andata in Grecia e 0-0 in casa. Avversario sulla carta non abbordabile ma con il quale Lulic e compagni possono giocarsela ad armi pari. Davanti al pubblico amico la squadra della Capitale ha dimostrato di mettere sotto chiunque. Nell'ultimo turno dei sedicesimi la truppa biancoceleste ha superato brillantemente 5-1 la Steaua Bucarest. Occhio ai ragazzi di Aleksandr Khatskevich che nella fase a gironi in trasferta hanno colto due vittorie e una sola sconfitta, sul campo dello Skenderbeu lo scorso 23 novembre ma soprattutto lontano dal campo amico è sempre andata a segno per un totale di sette reti realizzate. I precedenti però sorridono alla Lazio. Nelle uniche due gare disputate dobbiamo infatti registrare altrettante vittorie di biancocelesti con tre gol realizzati e uno solo subito. Fischietto slovacco questa sera: l'incontro infatti sarà affidato al signor Ivan Kruzliak.

COME ARRIVA LA LAZIO - In attesa dei convocati che verranno diramati nella giornata di oggi, Simone Inzaghi dovrebbe attuare diverse variazioni rispetto al solito assetto. In porta confermato Strakosha con Bastos che dovrebbe formare con Luiz Felipe e Wallace il terzetto difensivo, dando un po' di riposo a De Vrij che invece andrà in panchina. A centrocampo si dovrebbe rivedere Murgia al fianco di Lucas Leiva e Luis Alberto mentre sulle corsie laterali ci sarà con ogni probabilità Basta a destra e Lukaku sulla sinistra. In attacco inamovibile invece Immobile che sarà supportato alle spalle da Felipe Anderson.

COME ARRIVA LA DINAMO KIEV - Khatskevich dovrebbe cambiare qualcosa rispetto all'undici sceso in campo nell'ultimo turno di campionato contro lo Zorya. Le variazioni maggiori ripartiranno dal pacchetto arretrato a protezione della porta di Boyko. Sulla destra confermato Kedziora con Khacheridi al centro. Le novità dovrebbero essere rappresentati dai ritorni in mezzo di Kadar e a sinistra di Morozyuk, quest'ultimo in vantaggio su Pivaric. A centrocampo la cerniera dovrebbe essere rappresentata da Shepelev e Buyalskiy, con Shaparenko che dovrebbe partire dalla panchina. In attacco ci sarà Junior Morais con Delris Gonzalez a destra, Garmash al centro e Tsygankov a sinistra del terzetto che agirà alle spalle del centravanti brasiliano.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Wallace; Basta, Murgia, Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile. A disposizione: Guerrieri, Patric, de Vrij, Lulic, Milinkovic, Nani, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Boyko; Kedziora, Khacheridi, Kadar, Morozyuk; Buyalskiy, Shepeliev; Gonzalez, Garmash, Tsygankov; Junior Moraes. A disposizione: Rudko, Pivaric, Shabanov, Shaparenko, Alibekov, Besedin, Khliobas. Allenatore: Aleksandr Khatskevich.