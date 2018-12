Le probabili formazioni di Lazio-Eintracht - Biancocelesti col falso nueve

Fischio d'inizio questa sera alle ore 18.55. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non sarà una partita importante per la classifica, visto i verdetti sono già arrivati. Ma la Lazio sa benissimo che in un periodo simile è necessario vincere. Per poter allontanare tutti i malumori. Ultima giornata della fase a gironi di Europa League, con i biancocelesti che accoglieranno l'Eintracht Francoforte. I padroni di casa arrivano da un mese senza vittorie, l'ultimo successo risale proprio al match casalingo contro il Marsiglia. Servono i tre punti, soprattutto per quanto riguarda il morale. Quinto posto in campionato per i tedeschi ed un girone europeo incredibile. Bisogna assolutamente chiudere in bellezza.

COME ARRIVA LA LAZIO – Quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque giornate. Il momento della Lazio non è dei migliori, dunque bisogna correre ai ripari. Non sarà una partita vitale, proprio per questo mister Inzaghi cercherà di fare turnover. Milinkovic-Savic deve recuperare, ma Lucas Leiva potrebbe rientrare nella lista dei convocati. Cambiano gli interpreti, ma il modulo resta lo stesso: Proto sostituisce Strakosha, Bastos, Luiz Felipe e Acerbi andranno in difesa. Spazio a Cataldi in mezzo al campo, che ha una buona occasione. Murgia e Berisha andranno a supporto, con Caceres e Durmisi sulle corsie esterne. In attacco qualche cambio rispetto alla trasferta contro l'Apollon, con Luis Alberto e Correa come falso nueve. Immobile rimane a riposo, anche perché lunedì ci sarà una sfida importantissima.

COME ARRIVA L'EINTRACHT – Quindici punti in cinque gare giocate. Con ben 15 gol messi a segno, praticamente tre ad ogni match. La squadra di Adi Hütter vorrà fare 18, vincendo anche all'Olimpico. Ma soprattutto bisogna cancellare le ultime due sconfitte rimediate in campionato. "Non faremo ampio turnover, siamo venuti a Roma per disputare una gara importante e vincere, affrontiamo una grande squadra e vogliamo fare bene". Le parole in conferenza stampa sono chiare, i tedeschi non verranno in gita. In porta Trapp, difesa a tre composta da Russ, Hasebe e Falette. Stendera e Fernandes vanno in mezzo al campo, con Da Costa e Tawatha sulle corsie esterne. Gacinovic si posizionerà dietro le punte, Haller e Jovic saranno i due attaccanti che cercheranno di scardinare la difesa biancoceleste.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Luis Alberto; Correa.

A disposizione: Guerrieri, Wallace, Leiva, Lulic, Parolo, Rossi, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Russ, Hasebe, Falette; Da Costa, Stendera, Fernandes, Tawatha; Gacinovic; Haller, Jovic.

A disposizione: Rönnow, Zimmermann, Ndicka, Rebic, Willems, Beyreuther, Müller.

Allenatore: Adi Hütter