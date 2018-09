Le probabili formazioni di Lazio-Frosinone - Badelj in panchina, Campbell out

Calcio d'inizio ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vincere per mettere alle spalle i due ko in altrettante gare. E' questo l'obiettivo della Lazio, partita a rilento e sconfitta da Napoli e Juventus. A fare visita ai biancocelesti questa volta sarà il Frosinone, un derby laziale che vede la squadra di Inzaghi nettamente favorita sulla carta. Sul campo, però, potrebbero esserci insidie ed il tecnico non lo nasconde: "Non ho idea di cosa possa fare il Frosinone, è una squadra organizzata, dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni. Dovremo essere lucidi, ci chiuderanno ogni spazio".

Moreno Longo, invece, si aspetta una grande prova dai suoi calciatori ed in particolare dagli attaccanti: "Contro l'Atalanta abbiamo avuto poche occasioni da gol, mentre col Bologna abbiamo creato tanto senza riuscire a segnare. La squadra sta lavorando per migliorare anche questo aspetto".

Calcio d'inizio ore 20.30, a dirigere l'incontro sarà Gianpaolo Calvarese, 42enne della sezione di Teramo.

COME ARRIVA LA LAZIO - Formazione tipo per Inzaghi, che non stravolge l'assetto di partenza. Solito 3-5-1-1, con Luis Alberto ed Immobile in avanti. Ricco centrocampo con Parolo e Milinkovic-Savic ai lati del regista basso Lucas Leiva. Marusic e Lulic (in pole su Durmisi) saranno i due esterni. Linea di difesa a tre avanti a Strakosha: Wallace e Radu daranno manforte al centrale Acerbi.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Lo ha detto anche in conferenza stampa Moreno Longo, si riparte dal 3-5-2. In attacco confermati Ciano e Perica, anche a causa degli stop di Campbell e Ciofani. Certi di una maglia a centrocampo Crisetig, Chibsah e Maiello, con Zampano e Molinaro sulle corsie esterne. In difesa, infine, Ariaudo si gioca il posto con Salamon al centro della difesa tra Brighenti e Krajnc.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Caceres, Durmisi, Bastos, Patric, Badelj, Murgia, Caaldi, Caicedo, Rossi, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Krajnc; Zampano, Crisetig, Maiello, Chibsah, Molinaro; Ciano, Perica. A disposizione: Bardi, Iacobucci, Ariaudo, Goldaniga, Beghetto, Capuano, Ghiglione, Cassata, Besea, Ardaiz, Matarese, Pinamonti, Soddimo. Allenatore: Moreno Longo.