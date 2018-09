Le probabili formazioni di Lazio-Genoa - Correa dal 1'?

© foto di Federico Gaetano

Bella sfida all'Olimpico tra Lazio e Genoa. I biancocelesti sono reduci dal match di Europa League vinto di misura contro l'Apollon, i liguri, invece, hanno batutto al Ferraris il Bologna, nello scorso turno di campionato trascinati da Piatek, autentico trascinatore di inizio stagione. È da novembre 2008 che Lazio e Genoa non pareggiano all'Olimpico in Serie A: da allora quattro vittorie biancocelesti e cinque liguri. La Lazio ha perso nove delle ultime 14 partite disputate contro il Genoa in Serie A (3 vittorie e 2 pareggi), di cui cinque allo stadio Olimpico, compresa l’ultima partita giocata in casa contro i liguri (1-2, febbraio 2018).

COME ARRIVA LA LAZIO - Due vittorie per 1-0 per la Lazio nelle ultime due giornate: è da marzo 2015 che i biancocelesti non infilano tre vittorie di fila senza subire gol. L’impegno in Europa League ha permesso a Inzaghi di ruotare molti uomini. Ciro Immobile - ex di giornata - ha realizzato cinque gol in sette match di A contro il Genoa; ha segnato cinque gol in meno rispetto ai sei segnati nello scorso campionato dopo le prime quattro giornate. Luis Alberto potrebbe riposare, non è escluso che parta dalla panchina con Correa in campo dal 1'. Radu invece è alle prese con un problema alla coscia che lo terrà lontano dal campo per qualche settimana. Caceres indiziato numero uno per una maglia da titolare. Out Luiz Felipe, Lukaku, Radu.

COME ARRIVA IL GENOA - Il Genoa ha perso tutte le ultime quattro gare in trasferta in campionato, incassando 11 gol in questo parziale. Goran Pandev è andato a segno in entrambi i due ultimi precedenti giocati contro la sua ex Lazio in Serie A: dei cinque gol totali realizzati in campionato contro i biancocelesti, quattro sono arrivati all'Olimpico. Il trio Bessa-Pandev-Piatek merita una riconferma, così come Gunter in difesa con Zukanovic in panchina. In mediana potrebeb essere spazio per Mazzitelli, metnre Romulo giocherebbe sulla destra con Lazovic esterno. Criscito titolare inamovibile sull'out sinistro. Out Favilli, Lapadula, Lopez.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Stakosha; Wallace, Acerbi, Cáceres; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. A disposizione: Guerrieri, Proto, Bastos, Durmisi, Badelj, Patric, Berisha, Murgia, Cataldi, Luis Alberto, Caicedo, Rossi. Allenatore: S. Inzaghi

GENOA (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Gunter; Romulo, Mazzitelli, Hiljemark, Criscito; Bessa; Pandev, Piatek. A disposizione: Radu, Vodisek, Zukanovic, Lakicevic, Lazovic, Rolon, Sandro, Pereira, Medeiros, Dalmonte, Koumae. Allenatore: Ballardini.

ARBITRO: Abisso della sezione di Palermo