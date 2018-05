Le probabili formazioni di Lazio-Inter - De Vrij potrebbe scendere in campo dal 1'

Fischio d'inizio domani sera alle ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico Gaetano

Ancora una volta Lazio-Inter. Ancora una volta si decide il destino di una delle due squadre. Anzi, questa volta di entrambe. Tutto pronto allo Stadio Olimpico per questo scontro diretto: ci sarà il sold out in una sfida dal sapore europeo. Inzaghi e Spalletti si giocano il futuro, vietato sbagliare per entrambi. Anche perché una qualificazione alla fase a gironi della Champions League ti stravolge tutto.

COME ARRIVA LA LAZIO – Uno dei pochi dubbi di Simone Inzaghi si chiama Stefan De Vrij. Il giocatore biancazzurro ha ricevuto tutte le attenzioni durante la settimana, ma ora è il momento di pensare ad un’unica cosa, la qualificazione alla prossima Champions League. Il difensore olandese vuole giocare, probabilmente scenderà in campo dal primo minuto accanto a Radu e Luiz Felipe. Luis Alberto non ce la fa, in forse anche Parolo. Murgia e Lucas Leiva andranno in mezzo al campo, con Marusic e Lulic a completare il reparto. Immobile torna in attacco, con Milinkovic-Savic e Felipe Anderson sulla trequarti.

COME ARRIVA L’INTER – I nerazzurri si giocano moltissimo in questa partita, Spalletti sa che non sarà facile. A livello fisico non ci sono problemi, Spalletti ha qualche dubbio sugli undici da schierare. In porta va Handanovic, Miranda e Ranocchia si giocano un posto al centro della difesa, con il brasiliano favorito. Cancelo, Skriniar e D’Ambrosio dovrebbero andare a completare il reparto difensivo. In mediana Vecino e Borja Valero si giocano una maglia, con l’uruguaiano pronto a partire dal primo minuto. Brozovic sembra essere un punto fermo, come la trequarti: Candreva, Rafinha e Perisic andranno con molta probabilità a supporto di Mauro Icardi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Lulic; Milinkovic-Savic, Felipe Anderson; Immobile. A disposizione: Vargic, Lukaku, Basta, Bastos, Wallace, Patric, Caceres, Parolo, Di Gennaro, Luis Alberto, Caicedo, Nani. Allenatore: Simone Inzaghi.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Lisandro Lopez, Santon, Borja Valero, Gagliardini, Karamoh, Eder, Pinamonti. Allenatore: Luciano Spalletti.