Le probabili formazioni di Lazio-Milan – Gattuso in emergenza

Un solo punto di distacco, un obiettivo comune. Ma non ci sono soltanto questi temi da affrontare. Lazio-Milan, ancora una volta contro. Dopo le quattro sfide dello scorso anno, biancocelesti e rossoneri si sfidano nuovamente: in palio ci sono tre punti fondamentali in un vero e proprio scontro diretto. La squadra di Simone Inzaghi sembra aver cancellato la batosta casalinga contro l'Inter, ora è arrivato il momento di tentare nuovamente l'assalto al terzo posto. Gattuso arriva invece da due settimane alquanto movimentate: tra infortuni, polemiche post Juventus e notizie di calciomercato, l'ambiente Milan deve cercare la stabilità. Servirà una prova di forza, ma il tecnico dei rossoneri si affiderà allo Stadio Olimpico, una sorta di talismano negli ultimi mesi.

COME ARRIVA LA LAZIO – La squadra ancora subisce troppi gol, bisogna assolutamente trovare più equilibrio. In attacco non ci sono problemi, anche perché Ciro Immobile non delude praticamente mai. L'unico problema rimane l'approccio negli scontri diretti, ma questa può essere la partita della svolta. Tutti a disposizione tranne Lucas Leiva, Inzaghi potrebbe giocarsi la carta Badelj in mezzo al campo, con Parolo e Milinkovic-Savic a supporto. Marusic e Lulic andranno a completare il reparto. Immobile non si tocca, con Luis Alberto favorito per partire dal primo minuto. In difesa l'unico dubbio resta Luiz Felipe, anche se Wallace è pronto a ritagliarsi il proprio spazio. Acerbi e Radu non si toccano, così come Strakosha.

COME ARRIVA IL MILAN – Settimana difficilissima per Gennaro Gattuso. Dopo la sconfitta contro la Juventus è stata messa troppa carne al fuoco, ora bisogna staccare la spina e pensare alle questioni di campo. Ma ci sono problemi anche dal punto di vista pratico, visti gli infortuni di Caldara, Romagnoli, Biglia, Bonaventura, Musacchio e Strinic. Senza dimenticare la squalifica di Gonzalo Higuain: ieri è arrivata anche la notizia sul ricorso respinto, il Pipita dovrà scontare due turni. Si va verso ad una difesa a tre, con Abate, Zapata e Rodriguez a comporre il pacchetto arretrato. In caso di 4-3-3 Laxalt potrebbe essere un'alternativa, con lo svizzero centrale. Kessié e Bakayoko andranno in mezzo al campo, con Laxalt e Calabria sugli esterni. Suso e Calhanoglu si posizioneranno sulle corsie esterne, a supporto di Cutrone. In caso di centrocampo a tre, il turco verrebbe arretrato in mediana, con Castillejo nel tridente offensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

A disposizione: Proto, Patric, Bastos, Lukaku, Caceres, Wallace, Durmisi, Berisha, Murgia, Cataldi, Correa, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

MILAN (3-4-3): Donnarumma G.; Abate, Zapata, Rodriguez; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

A disposizione: Reina, Donnarumma A., Conti, Simic, Borini, Mauri, Halilovic, Bertolacci, Montolivo, Castillejo.

Allenatore: Gennaro Gattuso