Le probabili formazioni di Lazio-Milan - Immobile contro Piatek

Penultimo ostacolo prima della finale di Coppa Italia. Questa sera Lazio e Milan si sfideranno all'Olimpico nell'andata della semifinale del torneo nazionale. La vincitrice di questo doppio confronto affronterà nell'ultimo atto sempre a Roma Atalanta o Fiorentina, le protagoniste dell'altro confronto. I biancocelesti arrivano a questa partita con l'organico decimato dagli infortuni e con l'eliminazione in Europa League per mano del Siviglia ma con una partita in meno rispetto agli avversari, visto che la sfida con l'Udinese - in calendario ieri - non è stata disputata -. I rossoneri hanno invece il vento in poppa visto che nel girone di ritorno non hanno mai perso: la squadra di Gennaro Gattuso in campionato arriva da tre vittorie consecutive dove hanno segnato tra l'altro tre gol e dal giro di boa hanno portato a casa l'intera posta in palio in quattro occasioni e pareggiato due. Nel turno precedente di Coppa Italia il team di Simone Inzaghi ha eliminato l'Inter al "Meazza" dopo i calci di rigore mentre negli ottavi a farne le spese è stato il Novara, battuto 4-1 all'Olimpico. Il Milan invece ha espugnato Marassi dopo i tempi supplementari grazie ad una doppietta di Cutrone mentre ai quarti uno scatenato Piatek ha messo la sua firma sul 2-0 al Napoli. L'incontro sarà affidato al signor Daniele Orsato della sezione arbitrale di Schio.

COME ARRIVA LA LAZIO - Simone Inzaghi, che in mattinata diramerà l'elenco dei convocati, dovrebbe recuperare per il match di questa sera Luiz Felipe e Bastos. I due però dovrebbero partire dalla panchina con Lucas Leiva che potrebbe essere arretrato sulla linea dei difensori al fianco di Acerbi. Sulle corsie della retroguardia a quattro ci saranno Marusic e Lulic con Milinkovic-Savic, Badelj e Parolo a formare il terzetto di centrocampo. In attacco spazio a Immobile con Correa da una parte e Romulo dall'altra.

COME ARRIVA IL MILAN - Pochi dubbi per Gennaro Gattuso che vuole giocarsi questa semifinale di Coppa Italia con la formazione tipo. In porta ci sarà Gigio Donnarumma con Calabria che dovrebbe scendere in campo sulla corsia di destra al posto di Conti, in campo invece contro l'Empoli. La corsia di sinistra sarà percorsa da Rodriguez con Romagnoli e Musacchio a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo ci saranno Kessié, Bakayoko e Paquetà con Suso che dovrebbe ritrovare una maglia da titolare al posto di Castillejo al fianco di Calhanoglu e, naturalmente, Piatek.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Lucas Leiva, Acerbi, Lulic; Milinkovic, Badelj, Parolo; Romulo, Immobile, Correa. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Luiz Felipe, Patric, Durmisi, Cataldi, Luis Alberto, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Abate, Conti, Laxalt, Strinic, Bertolacci, Biglia, Montolivo, Borini, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.