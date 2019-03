Le probabili formazioni di Lazio-Parma - Caicedo e Correa di punta

Torna il campionato e a Roma arriva un Parma determinato a continuare a vincere: di fronte ci sarà una Lazio con un'assenza importante, ma che dopo Firenze non può permettersi passi falsi. I biancocelesti, vogliosi di continuare a credere nel quarto posto in attesa del recupero della sfida contro l'Udinese, proveranno a sfruttare il derby di Milano per conquistare posizioni in classifica, mentre il Parma ha ancora voglia di stupire dopo essere tornato al successo casalingo contro il Genoa dell'ex Prandelli.

COME ARRIVA LA LAZIO - Squalificato Immobile, Inzaghi schiererà Caicedo e Correa in attacco con Luis Alberto nel ruolo di mezzala accanto a Milinkovic-Savic e Leiva in regia. Sulle fasce agiranno Lulic e Marusic che, tuttavia, deve vedersela con lo scalpitante Romulo sulla destra. Per l'ex In difesa l'altro ballottaggio: si giocano un posto Luis Felipe e Bastos accanto ad Acerbi e Radu.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Romulo, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Caicedo.

Allenatore: Inzaghi

COME ARRIVA IL PARMA - D'Aversa ha il dubbio Bastoni che potrebbe riprendersi il posto di centrale accanto a Bruno Alves dirottando Gagliolo sulla fascia. Ma Dimarco ha convinto col Genoa, potrebbe toccare ancora a lui. A centrocampo, fermo Stulac per infortunio e squalificato Scozzarella, il tecnico crociato schiererà Machin in cabina di regia, con Kucka a destra e Rigoni a sinistra. In attacco sono sicuri del posto Gervinho ed Inglese, mentre Biabiany dovrebbe essere terzo a destra.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Machin, Rigoni; Gervinho, Inglese, Biabiany.

Allenatore: D’Aversa