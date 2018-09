Le probabili formazioni di Lecce-Cittadella - Liverani medita alcuni cambi

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Tre punti in palio e l'opportunità di aggredire le zone nobili della graduatoria. Una sola lunghezza separa Cittadella e Lecce, faccia a faccia al Via del Mare oggi alle quindici e divise da stati di forma contrapposti: partenza super per i veneti, con il tris di successi su Crotone, Carpi e Cosenza, smorzata dai recenti k.o. con Spezia e Benevento. Percorso inverso per i giallorossi, che dopo un avvio ad handicap hanno saputo rialzare la testa con le vittorie su Venezia e Livorno. Nei due soli precedenti (entrambi risalenti alla stagione 09/10) il bilancio è completamente a favore dei granata, che si aggiudicarono la doppia sfida con un tre a zero secco all'andata e addirittura un roboante cinque a uno al ritorno. Il fischietto designato per questa gara è Antonio Giua, della sezione di Olbia.

COME ARRIVA IL LECCE - Ai box Riccardi, Lucioni è squalificato, esclusi dai convocati per scelta tecnica Chiricò, Di Matteo e Doumbia. Liverani ha confermato nella conferenza della vigilia di meditare cambi in tutti i reparti. Il primo ballottaggio riguarda la catena di destra: Fiamozzi insidia Venuti e potrebbe scalzarlo. Bovo avanti su Marino per far coppia con Meccariello, che viaggia verso la conferma, così come Calderoni. Petriccione non è al meglio e partirà verosimilmente dalla panchina: al suo posto è pronto Arrigoni, Tabanelli e Scavone in pole per chiudere la mediana. Mancosu resta il favorito per la trequarti, non è però escluso che l'ex Casertana possa rifiatare per un turno. Pettinari più di Palumbo per comporre il tandem insieme a La Mantia.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Foltissima la lista degli indisponibili: non sono arruolabili Adorni, Bizzotto, Bussaglia, Cancellotti, Camigliano, Panico e Scaglia. Venturato sconterà la squalifica rimediata contro il Benevento e sarà costretto ad osservare i suoi dalla tribuna, in panchina andrà il suo vice Gorini. Davanti a Paleari fiducia rinnovata a Frare e Drudi, nella retroguardia sigillata da Ghiringhelli e Benedetti (resta vivo il ballottaggio con Rizzo). Possibile chance per Settembrini, che potrebbe far rifiatare Iori. Gli altri due slot dovrebbero essere affidati a Proia e Pasa, per la trequarti sale la candidatura di Schenetti. In attacco è lotta a quattro tra Strizzolo, Malcore, Finotto e Scappini per due posti.

Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Fiamozzi, Meccariello, Bovo, Calderoni; Tabanelli, Arrigoni, Scavone; Mancosu; La Mantia, Pettinari. A disposizione: Bleve, Milli, Cosenza, Lepore, Marino, Venuti, Petriccione, Haye, Falco, Tsonev, Armellino, Torromino, Palombi, Dubickas. Allenatore: Fabio Liverani.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Drudi, Benedetti; Settembrini, Pasa, Proia; Schenetti; Strizzolo, Malcore. A disposizione: Maniero, Dalla Bernardina, Rizzo, Branca, Iori, Maniero, Siega, Finotto, Scappini. Allenatore: Roberto Venturato.