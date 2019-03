Le probabili formazioni di Lecce-Foggia - Liverani pensa a Majer

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Andrea Rosito

Derby in salsa pugliese nel ventottesimo turno di Serie B: Lecce e Foggia si contendono tre punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Salentini reduci dallo stop di Palermo che ha allontanato il podio. Il momento non è esaltante (due k.o. negli ultimi tre impegni): l'obiettivo è dunque riprendere a viaggiare ad una media punti da zone nobili per scongiurare rischi nella corsa ai play-off, con finestra sul sogno promozione diretta. Altre priorità in casa rossonera: la bagarre in coda alla classifica non ammette cali di tensione, una vittoria o una sconfitta può segnare il discrimine tra safe zone e allarme retrocessione. Sfida densa di significati e carica emotiva: ci si gioca la supremazia territoriale, senza contare l'iniezione di fiducia che un eventuale successo porterebbe in dote. Settimo incrocio al Via del Mare in cadetteria tra le due formazioni. Tradizione negativa nel Salento per i Satanelli: nei sei precedenti un solo pari e cinque tonfi. Statistiche più confortanti se si allarga il focus ad altre categorie, in cui si riscontrano tre vittorie corsare dei dauni.

COME ARRIVA IL LECCE - Liverani non potrà contare su Scavone, Bovo e Palombi. Meccariello e Lucioni favoriti per i due slot centrali della linea a quattro, chiusa sulle corsie da Venuti e Calderoni. I dubbi del tecnico giallorosso si concentrano prevalentemente a centrocampo: Petriccione rientra dalla squalifica e dovrebbe agire sul centro-destra, Tachtsidis in regia, Majer (in dubbio nei giorni scorsi per un affaticamento) è arruolabile e si candida per una maglia da titolare. Mancosu il raccordo, nel tandem sarà presumibilmente Falco la spalla di La Mantia.

COME ARRIVA IL FOGGIA - Foltissimo il novero degli indisponibili: oltre allo squalificato Gerbo restano ai box Camporese, Deli, Galano, Ingrosso e Martinelli. Recupera invece Tonucci: subito titolare l'ex Bari, che dovrebbe frapporsi tra Billong e Ranieri a protezione di Leali. Greco con Agnelli nella diga in mezzo al campo, Zambelli e Kragl sono in pole per le corsie esterne. Chance per Chiaretti sulla trequarti, per il partner di Iemmello è rebus: al momento Mazzeo sembra avanti sulla concorrenza.

Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; La Mantia, Falco. A disposizione: Bleve, Milli, Riccardi, Cosenza, Marino, Fiamozzi, Arrigoni, Haye, Felici, Tabanelli, Tumminello, Saraniti. Allenatore: Fabio Liverani.

FOGGIA (3-4-1-2): Leali; Billong, Tonucci, Ranieri; Zambelli, Agnelli, Greco, Kragl; Chiaretti; Iemmello, Mazzeo. A disposizione: Noppert, Loiacono, Ngawa, Cicerelli, Marucci, Boldor, Busellato, Matarese. Allenatore: Pasquale Padalino.