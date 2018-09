Le probabili formazioni di Lecce-Venezia – Giallorossi a caccia della vittoria

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Alla caccia della prima vittoria. Il Lecce di Liverani accoglie il Venezia in questa quarta giornata di serie B. I giallorossi vogliono assolutamente trovare i tre punti, anche se non sarà affatto semplice. I veneti, dopo la prima vittoria, hanno rimediato ben due sconfitte. Ora è il momento di ripartire per poter risalire la classifica. Sarà una lunghissima stagione, in attesa anche delle decisioni fuori dal campo. Ancora non sappiamo cosa succederà, ma sicuramente entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per potersi risollevare.

COME ARRIVA IL LECCE – Due pareggi e una sconfitta. L'esordio dei giallorossi non è stato dei migliori, dunque è il momento di iniziare a prendere punti pesanti. Riccardi ha seguito un programma di lavoro personalizzato, mentre Fiamozzi e Vigorito sono tornati ad allenarsi con il gruppo e sono stati convocati per il match. Probabile il 4-3-1-2, con Bleve in porta. Fiamozzi, Cosenza, Meccariello e Calderoni si andranno a posizionare sulla linea di difesa, con Arrigoni a gestire le operazioni in mezzo al campo. Petriccione e Scavone andranno a supporto, mentre Mancosu agirà tra le linee. Le chiavi dell'attacco saranno affidate ancora una volta a Pettinari e Falco.

COME ARRIVA IL VENEZIA – La vittoria contro lo Spezia aveva fatto ben sperare, ma dopo sono arrivate le sconfitte contro Padova e Benevento. Ora è il momento di tornare a vincere, anche se Vecchi dovrà fare a meno di Pinato. Lezzerini va in porta, con Andelkovic, Modolo e Domizzi sulla linea difensiva. Garofalo potrebbe rientrare in mezzo al campo con Zampano e Bruscagin sulle corsie esterne. A completare il reparto Falzerano e Bentivoglio. Geijo e Di Mariano andranno in attacco, ma attenzione a Marsura e Zigoni: il doppio impegno potrebbe portare al turnover.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-1-2): Bleve; Fiamozzi, Cosenza, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Arrigoni, Scavone; Mancosu; Pettinari, Falco. A disposizione: Lepore, Torromino, Haye, Palombi, Marino, La Mantia, Tsonev, Vigorito, Tabanelli, Venuti, Armellino, Bovo, Milli. Allenatore: Fabio Liverani

VENEZIA (3-5-2): Lezzerini; Andelkovic, Modolo, Domizzi; Bruscagin, Falzerano, Bentivoglio, Garofalo, Zampano; Geijo, Di Mariano. A disposizione: Facchin, Coppolaro, Suciu, Zigoni, Vicario, Zennaro, Marsura, Segre, Cernuto, Garofalo, Citro, Migliorelli, Vrioni. Allenatore: Stefano Vecchi