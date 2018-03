Le probabili formazioni di Lione-CSKA Mosca - Ancora out Fekir

Segui Lione-CSKA su TMW: dalle 21.05 live testuale, pagelle e dichiarazioni post-partita!

Il Lione ha un grosso vantaggio rispetto al Cska Mosca: ha vinto la gara d'andata in trasferta, col punteggio di 1-0, e questa sera, alle ore 21.05, proverà a difendere il prezioso risultato, conquistando l'accesso ai quarti di finale di Europa League. La squadra russa, invece, nonostante le difficoltà date da quanto accaduto sette giorni fa, proveranno a ribaltare il pronostico regalandosi un prestigioso traguardo.

COME ARRIVA IL LIONE - Parallelamente all'Europa League, la formazione francese insegue la qualificazione alla prossima Champions League. Il Lione di Genesio è reduce dalla vittoria in campionato contro il Caen e oggi dovrà rinunciare ancora una volta a Fekir. Modulo classico sarà il 4-2-3-1 con Mariano Diaz unica punta.

COME ARRIVA IL CSKA MOSCA - La squadra russa ripartirà dal proprio orgoglio, ma anche dal rimpianto per com'è andata la gara d'andata, giocata bene ma persa per una disattenzione difensiva. Il tecnico Hancarenka proverà a ribaltarla puntando sul 3-5-3 con Musa e Wernbloom coppia di centravanti. Assenti Fernandes e Vasin.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

LIONE (4-2-3-1): Anthony Lopes; Tete, Marcelo, Morel, Marçal; Ndombele, Tousart; Traoré, Depay, Aouar; Mariano Diaz. A disposizione: Cornet, Diakhaby, Ferri, Gorgelin, Maolida, Mendy, da Silva. ALLENATORE: Genesio.

CSKA MOSCA (4-3-3): Akinfeev; Berezutski, Wernbloom, Ignashevich; Golovin, Natcho, Golovin, Nababkin; Vitinho, Schennikov, Dzagoev. A disposizione: Pozamun, Bistrovic, Chalov, Gordyushenko, Khosonov, Milanov, Zhamaletdinov. ALLENATORE: Hancarenka.