Le probabili formazioni di Lipsia-PSG: tedeschi in cerca di riscatto, nei francesi fuori tutte le stelle

Calcio d'inizio alle ore 21.

Lipsia e PSG si ritrovano una contro l’altra dopo neanche tre mesi, in quella che può essere considerata una sorta di rivincita dell’ultima semifinale di Champions League, disputata in gara unica a Lisbona. Questa volta in palio c'è una bella fetta di qualificazione agli ottavi, visto che entrambe le squadre sono appaiate a quota tre punti nel Gruppo H, alle spalle del Manchester United. Una sconfitta comprometterebbe non poco il passaggio al turno successivo, motivo per cui ci aspettiamo una gara molto combattuta e densa di emozioni. Il Lipsia deve riscattare la batosta (5-0) subita a "Old Trafford" nel turno precedente: non un bel momento per la squadra di Nagelsmann, reduce da un'ulteriore sconfitta in campionato contro il M'gladbach che ha fatto scivolare i "tori rossi" in terza posizione alle spalle di Bayern Monaco e Borussia Dortmund. PSG solito rullo compressore in campionato nonostante le tante assenze. Gli uomini di Tuchel vogliono assicurarsi quanto prima il pass per le fasi eliminatorie per poi provare a contendere il primo posto nel raggruppamento ai "Red Devils". Calcio d'inizio alle ore 21, arbitra il fischietto polacco Szymon Marciniak.

COME ARRIVA IL LIPSIA - I tedeschi hanno assoluto bisogno di ritrovare punti ed entusiasmo dopo la sconfitta in campionato e, soprattutto, il tonfo rumoroso sul campo del Manchester United. Contro i francesi urge un pronto riscatto, in grado di rilanciare il Lipsia in ottica qualificazione agli ottavi. Nagelsmann dovrà ancora fare a meno di Klostermann, Laimer e Hartmann. Halstenberg e Adams sono recuperati, ma la loro presenza è tutt'altro che assicurata. Il tecnico dovrebbe riproporre il classico 3-4-1-2, con Orban, Upamecano e Konaté a formare il pacchetto difensivo davanti a Gulácsi. Conferma per Henrichs e Angeliño sulle corsie laterali con Kampl e Nkunku leggermente favoriti su Sabitzer a centrocampo. In avanti saranno Dani Olmo e Forsberg ad agire alle spalle dell'unica punta Poulsen.

COME ARRIVA IL PSG - Dopo la facile vittoria in trasferta sul campo del Nantes, che ha confermato i translapini in vetta alla Ligue One, il PSG cerca gloria e continuità di risultati sul palcoscenico europeo: vincere stasera sarebbe fondamentale per consolidare la seconda piazza nel raggruppamento e per dare la caccia al primato dello United. Per la gara con i tedeschi Tuchel dovrà fare a meno del tridente delle meraviglie: fuori sia Neymar che Mbappe, oltre al lungodegente Icardi. Lista che comprende anche Bernat, Verratti e Draxler. Recuperato in extremis Paredes, possibile un suo utilizzo verosimilmente a gara in corso. Non si smuove dal consolidato 4-3-3 il tecnico tedesco: davanti a Navas, pronti Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Kurzawa. La novità potrebbe essere Danilo, dato come favorito per il ruolo di playmaker, affiancato da Herrera e Gueye in mediana. Confermato Kean al centro dell'attacco supportato da Di Maria e Sarabia.