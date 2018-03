Le probabili formazioni di Lipsia-Zenit - Mancini sfida Hasenhuttl

Segui Lipsia-Zenit su TMW: dalle 21 live testuale, pagelle e dichiarazioni post-partita!

Sfida interessante quella tra Lipsia e Zenit, in programma questa sera alle ore 21.05, valida come andata degli ottavi di finale di Europa League. La formazione tedesca ha eliminato il Napoli nel turn successivo, mentre la formazione allenata da Mancini ha superato il Celtic in rimonta. Arbitrerà il rumeno Hațegan, le due squadre non si sono mai affrontate prima di oggi in gare ufficiali.

COME ARRIVA IL LIPSIA - Tra campo internazionale e patria: in campionato il Lipsia - che nell'ultimo turno ha pareggiato per 1-1 contro il Borussia Dortmund - è sesto ma la classifica è molto corta, dunque tutto apertissimo per la lotta alla Champions. Capitolo formazione: out Klostermann per infortunio, oltre al solito Keita. Modulo classico sarà il 4-4-3 con Poulsen e Werner confermata coppia d'attacco.

COME ARRIVA LO ZENIT - La squadra di Mancini riparte dal 3-0 col quale, nel ritorno sei sedicesimi, ha ribaltato la sconfitta per 1-0 dell'andata contro il Celtic. In campionato ripresa senza sussulti dopo lo 0-0 contro l'Amkar. Mancini schiererà la sua squadra col 4-3-3, Criscito agirà a sinistra mentre in attacco tridente composto da Rigoni, Zabolotny e Kokorin.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Konaté, Upamecano, Klostermann; Sabitzer, Kampl, Demme, Bruma; Werner, Poulsen. A disposizione: Augustin, Forsberg, Ilsanker, Kaiser, Mvogo, Schmitz, Bernardo. Allenatore: Hasenhuttl.

ZENIT (4-3-3): Lunev; Ivanovic, Mammana, Criscito, Smolnikov; Erokhin, Kuzyaev, Paredes; Rigoni, Kokorin, Zabolotny. A disposizione: Lodygin, Driussi, Poloz, Terentjev, Zhirkov, Mevlja, Kranevitter. Allenatore: Mancini.