Le probabili formazioni di Liverpool-Atletico Madrid: Reds a caccia della remuntada

Il Liverpool campione d'Europa in carica per ribaltare il risultato, l'Atletico Madrid di Diego Simeone per dimostrare che la vittoria dell'andata non è stata un caso e per proseguire il proprio cammino in Europa: la sfida di Anfield tra Reds e Colchoneros, con calcio d'inizio alle ore 21 e valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, è di quelle da non perdere. Il risultato dell'andata mette in in leggero vantaggio gli spagnoli, ma il ruolino di marcia degli inglesi allenati da Jurgen Klopp, con sole tre sconfitte in tutta la stagione, non può certo far dormire sonni tranquilli ai ragazzi del Cholo. Ad arbitrare il match, in un infuocata partita di ritorno, sarà l'olandese Danny Makkelie.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL – Klopp è consapevole della posta in palio e, nonostante debba rinunciare ad Alisson e Shaqiri, entrambi infortunati, vuole proseguire il cammino europeo. Proprio per questo chiederà ai suoi uomini il massimo per passare il turno schierando Adrian tra i pali, Alexander-Arnold e Robertson sulle fasce e la coppia centrale formata da Gomez e Van Dijk. In mediana Henderson, Fabinho e Wijnaldum con il tridente delle meraviglie Salah-Firmino-Manè a cercare di scardinare la difesa madrilena.

COME ARRIVA L'ATLETICO MADRID – I Colchoneros, nonostante la vittoria dell'andata, sanno di dover giocare una partita perfetta per riuscire a passare il turno. “Dovremo fare una grande prestazione ad Anfield per competere col Liverpool, sappiamo dove possiamo metterli in difficoltà.” ha dichiarato Simeone in conferenza stampa. L'argentino dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-4-2 dove Oblak avrà il compito di difendere i pali mentre la linea arretrata sarà composta da Trippier, Savic, Felipe e Lodi. A centrocampo, invece, spazio a Saul, Thomas, Koke e Vitolo con Felix e Correa a guidare l'attacco.