Le probabili formazioni di Liverpool-PSG - Dubbio Firmino per Klopp

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Prima giornata, primo big match in Champions League. Ad aprire la serie delle super sfide non poteva che essere Anfield. Nel tempio del calcio europeo questa sera, calcio d’inizio alle 21, il Liverpool ospiterà il Paris Saint-Germain in una sfida che regalerà certamente spettacolo. Una delle due contendenti - o entrambe in caso di pareggio - macchierà un inizio di stagione assolutamente immacolato. Entrambe le squadre sono infatti in testa ai rispettivi campionati. I Reds hanno sempre portato a casa l’intera posta in palio in ogni gara di Premier League e condividono la vetta insieme al Chelsea di Maurizio Sarri. Diverso il discorso dei parigini. Il team di Tuchel ha già preso il largo in Ligue 1 non solo dominando ogni incontro e conquistando 15 punti in cinque gare, ma staccando già le inseguitrici di cinque lunghezze. L’attacco rossoblu è fra i più prolifici d’Europa. Sono infatti 17 le reti realizzate in campionato dalle stelle del presidente Nasser Al-Khelaifi contro le 11 reti segnate dai ragazzi di Klopp. Leggermente meglio gli inglesi nel conto delle reti subite con Alisson che si è chinato solo due volte per raccogliere il pallone in fondo al sacco contro le quattro di Buffon e Areola. In equilibrio anche il discorso che riguarda i precedenti. Nelle due gare fin qui disputate in Champions Liverpool e PSG si sono spartiti le vittorie, una a testa, con due reti realizzate dagli inglesi contro le tre dei francesi. Fischietto d’esperienza per l’occasione. Il direttore di gara sarà il turco Cuneyt Cakir.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - Due assenze per Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco non avrà a disposizione Lallana, problema all’inguine, e Lovren, problema al bacino. In dubbio anche la situazione di Firmino, problema all’occhio dopo una ditata di Vertonghen nel match contro il Tottenham, anche se ieri traspariva ottimismo e speranza. In porta ci sarà Alisson con Alexander-Arnold sulla corsia di destra e Robertson su quella di sinistra mentre Van Dijk e Gomez completeranno il pacchetto arretrato. A centrocampo ci saranno Milner, Wijnaldum e Keita mentre il tridente offensivo sarà guidato da Salah con Shaqiri e Mané ai lati.

COME ARRIVA IL PSG - Tuchel, che rimpiazzò proprio Klopp in sella al Borussia Dortmund, non avrà a disposizione gli squalificati Buffon e Verratti oltre agli infortunati Dani Alves e Kurzawa. In porta spazio dunque ad Areola con Meunier e Bernat che percorreranno le fasce laterali. Al centro della difesa dovrebbe rientrare Marquinhos, lasciato a riposo contro il Saint-Etienne, al fianco di Thiago Silva. A centrocampo invece conferma per Rabiot che dovrebbe essere affiancato da Lassana Diarra mentre in attacco Cavani sarà supportato alle spalle da tre stelle d’eccezione: Di Maria, Neymar e Mbappé.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Shaqiri, Salah, Mané. A disposizione: Mignolet, Fabinho, Matip, Sturridge, Moreno, Henderson, Firmino. Allenatore: Jurgen Klopp.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-2-3-1): Areola; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Diarra, Rabiot; Di Maria, Neymar, Mbappé; Cavani. A disposizione: Innocent, Kehrer, Kimpembe, Nkunku, Draxler, Choupo-Moting, Diaby. Allenatore: Thomas Tuchel.