Le probabili formazioni di Livorno-Benevento - Sfida calda al Picchi

Fischio d'inizio stasera ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

La 27/a giornata di Serie B si chiude con il match del Picchi tra Livorno e Benevento. Una gara che può dire tanto sugli obiettivi di entrambe le squadre: i labronici cercano la salvezza e un successo sarebbe importante per le concorrenti, i sanniti, invece, si avvicinerebbero alle posizioni di altissima classifica approfittando anche del passo falso del Brescia. Tutto è possibile, dunque, in Toscana e sarà un match avvicinente fino all'ultimo. Sono 15 i precedenti tra le due squadre, il bilancio vede in leggero vantaggio i campani con 5 successi contro i 4 dei livornesi, 6 i pareggi. L'ultima sfida risale a più di 30 anni fa e si concluse con un pareggio (1-1).

COME ARRIVA IL LIVORNO - 23 punti per i toscani con 5 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte: 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 gare. Due successi consecutivi in casa per la squadra di Breda decisa a trovare anche il terzo hurrà: in totale sono 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Nel turno infrasettimanale è arrivata la sconfitta per 3-0 contro lo Spezia. Sarà 3-4-1-2 per il Livorno con Diamanti alle spalle di Raicevic e Dumitru. Indisponibili: Dainelli e Mazzoni.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - 43 punti per i campani con 12 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte: 4 successi e 1 pareggio nelle ultime 5 partite. Buono il ruolino lontano dal Vigorito: 17 punti totali e nessuna sconfitta nelle ultime 5 gare: in totale sono 4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Sarà 3-5-2 con Insigne e Coda coppia d'attacco. Out Di Chiara e Puggioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVORNO (3-4-1-2) Zima; Di Gennaro, Bogdan, Gonnelli; Valiani, Luci, Agazzi, Fazzi; Diamanti; Raicevic, Dumitru. A disposizione: Crosta, Neri, Eguelfi, Rocca, Gasbarro, Salzano, Boben, Gori, Porcino, Kupisz, Giannetti, Murilo. Allenatore: Breda.

BENEVENTO (3-5-2) Montipò; Volta, Antei, Caldirola; Letizia, Bandinelli, Crisetig, Buonaiuto, Improta; Coda, Insigne. A disposizione: Gori, Zagari, Tuia, Costa, Gyamfi, Del Pinto, Maggio, Tello, Viola, Ricci, Asencio, Armenteros. Allenatore: Bucchi.

ARBITRO: Nasca della sezione di Bari.