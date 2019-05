Le probabili formazioni di Livorno-Carpi - Delicata sfida al Picchi

Delicata sfida salvezza al Picchi tra Livorno e Carpi. Al momento i labronici disputerebbero i playout, mentre gli emiliani sarebbero in Serie C. Un miracolo servirebbe alla squadra di Castori per restare in Serie B. I toscani hanno ottenuto 5 punti nelle ultime tre gare e sperano di mettere ko un Carpi che, ultimo, ormai ha davvero poche chance di salvezza. Sono 9 i precedenti tra Livorno e Carpi. Il bilancio è nettamente a favore del Livorno con 6 vittoria, 1 pareggio ed 1 solo ko. L'ultimo precedente risale alla stagione 2014-2015: 1-1. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Abbatista di Molfetta.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Due sconfitte e un pari nelle ultime tre gare al Picchi per la squadra di Breda. Il ruolino casalingo non è entusiasmante: sei sconfitte in totale e diciotto reti subite. Dubbi in attacco dove potrebbe esserci Giannetti in coppia con Raicevic. Per quanto riguarda invece la difesa, Bogdan itolare con Porcino laterale sinistro.

COME ARRIVA IL CARPI - Quattro sconfitte e una vittoria per il Carpi nelle ultime cinque partite giocate lontano dal Cabassi. La squadra di Castori, però, ne ha vinte quattro e ne ha perse ben 11. Contro il Livorno confermato il 4-4-1-1. con Cissè candidato per una maglia da titolare. Crociata dovrebbe agire come trequartista.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Di Gennaro, Gonnelli, Bogdan; Valiani, Agazzi, Luci, Porcino; Diamanti; Giannetti, Raicevic. Allenatore: Breda

CARPI (4-4-1-1): Piscitelli; Pachonik, Sabbione, Poli, Pezzi; Rolando, Coulibaly, Marsura, Vitale; Crociata; Cissè. Allenatore: Castori

ARBITRO: Abbatista della sezione di Molfetta