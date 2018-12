Le probabili formazioni di Livorno-Cittadella - Breda e il cambio modulo

Roberto Breda

© foto di Federico Gaetano

Al ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali, la Serie B propone in cartellone la sfida del “Picchi” tra il Livorno fanalino di coda e il Cittadella, in piena zona play-off. Il mister dei labronici Roberto Breda, da poco subentrato a Lucarelli, è a caccia dei primi punti sulla panchina amaranto, con l'obiettivo di iniziare la risalita. I veneti, che, invece, stanno attraversando un grande momento di forma e non perdono da due mesi, puntano al bottino pieno per scavalcare la Salernitana in classifica e portarsi al terzo posto.

COME ARRIVA IL LIVORNO – Mister Breda deve fare a meno degli acciaccati Porcino e Albertazzi oltre allo squalificato Mazzotta, che sconterà il secondo turno di stop, ma può contare sul pieno recupero di capitan Luci e di Giannetti. Probabile il cambio modulo, col 3-5-1-1 che dovrebbe essere messo in soffitta e sostituito col 3-4-1-2. In difesa verso la conferma, davanti a Zima, del terzetto composto da Di Gennaro, Bogdan e Gasbarro. A centrocampo Maicon e Fazzi sugli esterni, con Bruno e Valiani in mediana. Diamanti agirà sulla trequarti alle spalle del tandem Raicevic-Murilo.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – Venturato deve rinunciare all'infortunato Drudi e lascia a casa anche Bizzotto, Bussaglia, Malcore e Scaglia, ma può contare sul recupero di Adorni. Si va verso la conferma del consolidato 4-3-1-2. Il portiere Paleari sarà protetto dal quartetto composto da Ghiringhelli, Frare, Camigliano e Benedetti. A centrocampo ci saranno come di consueto Settembrini, Iori e Benedetti, mentre in avanti Schenetti agirà alle spalle della coppia composta da Finotto e uno tra Strizzolo e Scappini.

Probabili formazioni

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Di Gennaro, Bogdan, Gasbarro; Maicon, Valiani, Bruno, Fazzi; Diamanti; Raicevic, Murilo. A disp.: Romboli, Dainelli, Agazzi, Gonnelli, Iapichino, Pedrelli, Rocca, Luci, Kozak, Maiorino, Giannetti. All.: Roberto Breda.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Camigliano, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Finotto, Strizzolo. A disp.: Maniero, Adorni, Proia, Scappini, Cancellotti, Panico, Siega, Pasa, Rizzo. All.: Roberto Venturato.