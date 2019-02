Le probabili formazioni di Livorno-Cosenza - Breda si affida a Diamanti

Fischio d'inizio oggi alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Scontro nelle parti basse della classifica quello tra Livorno e Cosenza, due compagini che vivono un momento tutto sommato positivo. I toscani non perdono da ben sette partite, ma la vittoria manca da tre gare ed è per questo che la squadra di Breda proverà a sfruttare il fattore campo per dare una sterzata ancor più positiva. Dall’altra parte il Cosenza non vive sconfitte da sei match, e l’ultima vittoria casalinga contro il Cittadella ha dato fiducia a tutto l’ambiente calabrese.

COME ARRIVA IL LIVORNO - “Il Cosenza ha un tecnico molto bravo, che mette bene la squadra in campo. Sono molto difficili da affrontare, restano sempre in gara e sono pronti a ripartire con i centrocampisti e gli attaccanti. In settimana abbiamo provato diversi schemi”, queste le parole del tecnico Breda in conferenza stampa. Spazio, dunque, al 3-4-1-2 con la coppia d’attacco composta da Raicevic e Giannetti mentre ci sarà Diamanti ad agire sulla trequarti.

COME ARRIVA IL COSENZA - “Il Cosenza di quest’anno deve mantenere questa categoria a tutti i costi, la serie B è stata una conquista troppo grande ed estremamente meritata. Per tenerci stretto questo traguardo dobbiamo ragionare in termini di gruppo, ognuno deve fare la propria parte”, ha parlato cosi il presidente Guarascio alla vigilia del match contro gli amaranto. I calabresi dovrebbero scendere in campo con il 4-1-4-1 che vedrà Tutino agire come unico polo offensivo, mentre alle sue spalle agiranno Embalo, Bruccini, Sciadone, Baez. Palmiero, invece, dovrebbe posizionarsi come schermo davanti alla difesa.

Le probabili formazioni

Livorno (3-4-1-2): Mazzoni; Di Gennaro, Gonneli, Bogdan; Valiani, Agazzi, Luci, Fazzi; Diamanti; Raicevic, Giannetti. A disposizione: Zima, Crosta, Boben, Eguelfi, Gasbarro, Porcino, Rocca, Salzano, Soumaoro, Gori, Canessa, Dumitru, Murilo. Allenatore: Breda.

Cosenza (4-1-4-1): Perina; Bittante, Idda, Dermaku, Legittimo; Palmiero; Embalo, Bruccini, Sciadone, Baez; Tutino. A disposizione: Saracco, Hristov, D’Orazio, Capela, Schetino, Mungo. Allenatore: Braglia.