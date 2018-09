Le probabili formazioni di Livorno-Crotone - Dubbi in attacco per Lucarelli

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Si conclude questa sera la terza giornata di Serie B. All’Armando Picchi il Livorno ospiterà il Crotone nel monday night di questo turno. La formazione di Cristiano Lucarelli ha una partita in meno rispetto ai pitagorici in quanto ha riposato nel primo turno. Il debutto in cadetteria non è stato granché fortunato per i toscani che hanno perso 2-1 in casa del Pescara prima della sosta per le Nazionali. I rossoblu di Giovanni Stroppa invece hanno perso all’esordio in casa della capolista Cittadella per poi travolgere allo “Scida” il Foggia per 4-1. Le due formazioni si sono affrontate al "Picchi" lo scorso 12 agosto in Coppa Italia. In quell'occasione la formazione di Stroppa superò 1-0 quella di Lucarelli con rete di Rohden. I calabresi non vincono in campionato dal 26 febbraio 2013 quando Gabionetta e Ciano ribaltarono il vantaggio iniziale di Paulinho conquistando i tre punti finali. Nelle altre gare disputate in terra toscana c’è da registrare una vittoria del Livorno per 1-0 e un pareggio, il 1° marzo 2016, a reti inviolate. L’incontro sarà diretto dal signor Marco Piccinini della sezione arbitrale di Forlì.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Cristiano Lucarelli dovrebbe confermare lo stesso assetto tattico messo in campo contro il Pescara all’esordio in Serie B. In porta ci sarà Mazzoni con Gonnelli, Di Gennaro e Dainelli in difesa. A centrocampo dovrebbe giocare Soumaoro, con Luci e Valiani ai lati mentre le fasce laterali saranno percorse da Maicon e Gasbarro, in rete fra l’altro all’Adriatico. In attacco invece ci sono diversi dubbi con Giannetti e Kozak che dovrebbero essere favoriti per una maglia da titolare ma attenzione a Diamanti che potrebbe trovare spazio dall’inizio.

COME ARRIVA IL CROTONE - Giovanni Stroppa recupera Golemic, squalificato nell’ultima gara di campionato, al centro della difesa. Il difensore serbo sarà aiutato da una parte da Marchizza e dall’altra da Cuomo. I tre formeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta di Cordaz. A centrocampo invece ci sarà Benali insieme a Rohden e Firenze, quest'ultimo arretrato sulla mediana, con Molina e Faraoni sugli esterni. In attacco ci saranno Simy e Nalini.

LIVORNO (3-5-2): Mazzoni; Gonnelli, Di Gennaro, Dainelli; Maicon, Luci, Soumaoro, Valiani, Gasbarro; Kozak, Giannetti. A disposizione: Romboli, Zima, Albertazzi, Bogdan, Iapichino, Perrelli, Agazzi, Bruno, Diamanti, Frick, Murillo, Raicevic. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Marchizza, Golenic, Cuomo; Faraoni, Rohden, Benali, Firenze, Molina; Simy, Nalini. A disposizione: Figliuzzi, Festa, Stoian, Crociata, Budimir, Zanellato, Vaisanen, Martella, Sampirisi, Spinelli, Aristoteles. Allenatore: Giovanni Stroppa.