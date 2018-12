Le probabili formazioni di Livorno-Foggia - Out Giannetti e Kozak

Una classifica che non fa sorridere e preoccupa, nonostante ci sia ancora molto da giocare e tutto sia ancora assolutamente in ballo. Intanto Livorno e Foggia si giocano questo pomeriggio uno scontro diretto che mette in palio punti importantissimi per dar respiro a calciatori e tecnici, tutti convinti che con la giusta concentrazione e un pizzico di fortuna tutto possa girare al meglio. Calcio d’inizio alle ore 15 per questo posticipo della giornata di Serie B, diretto dal signor Sacchi di Macerata.

COME ARRIVA IL LIVORNO - I toscani hanno raccolto fino a questo momento appena sei punti, vincendo solo una volta in campionato e tra le mura amiche. Un risultato positivo scaccerebbe via almeno per ora le voci di esonero che avvolgono ormai da giorni mister Breda, pronto ad affidare le chiavi del gioco ancora a Diamanti, che agirà alle spalle del tandem Murilo-Raicevic. Pesa l'assenza di Giannetti per infortunio, alla quale si aggiunge per scelta tecnica quella di Kozak. Al suo posto, abbastanza a sorpresa, Breda ha chiamato in prima squadra il giovane Canessa della Primavera.

COME ARRIVA IL FOGGIA Per quanto riguarda, invece, gli ospiti, Grassadonia ha tenuto a sottolineare in conferenza stampa l'ottimo cammino svolto fino a questo momento, che rischia di passare in secondo piano a causa della penalizzazione di otto punti ricevuta ad inizio campionato. Il tecnico della squadra pugliese recupera Kragl, miglior marcatore stagionale fino ad ora, Tonucci e Zambelli, ma sarà costretto a rinunciare agli infortunati Rizzo, Chiaretti, Ramé e Busellato.

Probabili formazioni

LIVORNO (3-5-2): Mazzoni; Gasbarro, Bogdan, Dainelli; Fazzi, Agazzi, Rocca, Valiani; Diamanti; Murilo, Raicevic. All.: Breda.

FOGGIA (4-3-1-2): Bizzarri; Zambelli, Martinelli, Ranieri, Kragl; Gerbo, Carraro, Deli; Galano; Mazzeo, Iemmello. All.: Grassadonia.