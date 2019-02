Le probabili formazioni di Livorno-Pescara – Mancuso sfida Giannetti

Fischio d'inizio oggi pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide contro Golia, nel più classico dei testacoda. Livorno e Pescara si affrontano nella 21^a giornata di serie B. I padroni di casa devono assolutamente continuare a fare punti, per potersi togliere dalla zona rossa. Ma non sarà semplice, visto che al Picchi si presenterà la terza forza del campionato. La squadra di Pillon ha una clamorosa occasione, quella di andare a -1 dal Palermo. Obbligatorio vincere, entrambe le squadre hanno i loro buoni motivi per poter conquistare i tre punti.

COME ARRIVA IL LIVORNO – Dopo il turno di riposo, la squadra di casa vuole ripartire con il piede giusto. Cinque risultati utili consecutivi, bisogna assolutamente continuare su questa strada. Assente Dainelli per via di un problema fisico, Breda dovrebbe riconfermare il 3-4-1-2. In porta Mazzoni, con Gonnelli, Bogdan e Gasbarro a protezione. In mediana agiranno Agazzi e Luci, Valiani è sicuro di una maglia da titolare. Dubbi sulla sinistra, ma Fazzi potrebbe partire dal primo minuto. In attacco ci saranno Giannetti e Raicevic, con il solito Diamanti a supporto.

COME ARRIVA IL PESCARA – Il pareggio contro la Cremonese ha frenato la corsa della squadra di Pillon, che comunque sta vivendo un ottimo momento di forma. Bisogna ripartire subito, ma soprattutto c'è la possibilità di agganciare il Palermo. Come abbiamo già evidenziato, la vittoria è d'obbligo. Si ferma Brugman per un risentimento al polpaccio, Kanouté e Bruno si giocano un posto in mediana. In forse Memushaj, sicuramente in mattinata verranno fatte le valutazioni del caso. Melegoni è l'unico sicuro di una maglia, con Mancuso unica punta. Spazio a Marras e Machin, ma attenzione ad Antonucci, che potrebbe essere la sorpresa dell'ultimo momento.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVORNO (3-4-1-2): Mazzoni; Gonnelli, Bogdan, Gasbarro; Valiani, Agazzi, Luci, Fazzi; Diamanti; Giannetti, Raicevic.

A disposizione: Romboli, Zima, Di Gennaro, Marie Sainte, Gemmi, Kupisz, Porcino, Soumaoro, Canessa, Murilo.

Allenatore: Roberto Breda

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso; Memushaj, Bruno, Melegoni; Marras, Mancuso, Machin.

A disposizione: Kastrati, Farelli, Balzano, Bettella, Perrotta, Crecco, Kanoutè, Antonucci, Capone, Del Sole, Monachello.

Allenatore: Giuseppe Pillon