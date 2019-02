Le probabili formazioni di Livorno-Venezia - Toscani a caccia di punti

Il Livorno affronta in casa il Venezia in una gara valevole per la 25/a giornata di Serie B. I labronici necessitano di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, ma anche i lagunari vogliono tornare a casa con un risultato positivo per aumentare il margine tra sé e le pericolanti. I precedenti tra le due squadre sono 37. Il Livorno prevale per numero di successi (12), 14 i pareggi, 11 le vittorie del Venezia.41 le reti fatte dal Livorno, 35 dal Venezia. L’ultima volta fu nel Novembre 2003, in B e finì 0-0. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro sarà Ghersini della sezione di Genova.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare per la squadra di Breda. Out Diamanti e Fazzi per squalifica, sarà 4-3-1-2 con Salzano alle spalle di Raicevic e Giannetti. In difesa con Di Gennaro ci sarà l'ex Catania Bogdan a segno nel match contro il Lecce.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Una vittoria, tre pareggi e una sconfitta anche per i lagunari nelle ultime cinque gare. Nel girone di ritorno i lagunari hanno perso solo contro la Salernitana, ma in difesa ballano: otto gare consecutive con almeno un gol al passivo. Sarà 4-3-3 con Citro, Bocalon e Di Mariano in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVORNO (4-3-1-2) Zima; Gonnelli, Bogdan, Di Gennaro; Kupisz, Agazzi, Luci, Eguelfi; Salzano; Raicevic, Giannetti. A disposizione: Crosta, Gasbarro, Canessa, Soumaoro, Valiani, Rocca, Porcino, Dimitru, Gori, Boben, Murilo. Allenatore: Breda

VENEZIA (4-3-3) Lezzerini; Bruscagin, Modolo, Domizzi, Garofalo; Zennaro, Bentivoglio, Pinato; Citro, Bocalon, Di Mariano. A disposizione: Vicario, Zampano, Mazan, Cernuto, Fornasier, Coppolaro, Suciu, Segre, Besea, Lombardi, Vrioni, St Clair. Allenatore: Zenga.

ARBITRO: Ghersini della sezione di Genova.