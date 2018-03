Le probabili formazioni di Lokomotiv-Atletico - C'è Torres in attacco

Fischio d'inizio alle ore 17. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il 3-0 ottenuto dai Colchoneros al Wanda nella partita d'andata, non parrebbero esserci troppe speranze residue per i russi, anche se il Lokomotiv Mosca ovviamente darà tutto per far ricredere gran parte della critica sportiva. Si gioca un paio d'ore prima rispetto alla prima tranche di partite, nella sfida che eleggerà così la prima squadra nella competizione a raggiungere gli ottavi di finale. Arbitra la contesa il portoghese Artur Dias.

COME ARRIVA LA LOKOMOTIV MOSCA - Semin deve raddrizzare la situazione e propone i suoi in modo più offensivo: largo al 4-2-3-1. In porta out Guilherme, c'è Kochenkov. In difesa Ignatjev e V. Denisov i due terzini, Pejcinovic e Kvirkvelia formano la coppia centrale. In mediana sicuro del posto Denisov, l'altro se lo giocano Tarasov e Kolomeytsev. Farfan sta cercando di forzare il rientro ma difficilmente ci sarà: sugli esterni il solito Fernandes e A. Miranchuk. L'altro Miranchuk dietro all'unica punta Eder, con il reparto offensivo svuotato dall'infortunio di Ari.

COME ARRIVA L'ATLETICO MADRID - Simeone deve far fronte a situazioni di infortuni e anche al turnover. Nel suo 4-4-2 Oblak torna a difendere la porta anche in coppa, dopo che all'andata era toccato a Werner. In difesa Juanfran rientra a destra e scalza Vrsaljko, con il reparto completato dai centrali Godin e Gimenez e da Filipe Luis sull'altro fronte. A centrocampo rifiata capitan Gabi: dentro Partey assieme a Saul. Sulle fasce c'è Koke a sinistra, mentre a destra è ballottaggio Vitolo - Correa. Davanti, dati gli infortuni di Costa e Gameiro, sarà Torres a fare reparto con Griezmann.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lokomotiv Mosca (4-2-3-1): Kochenkov; Ignatjev, Pejcinovic, Kvirkvelia, V. Denisov; Tarasov, Denisov; A. Miranchuk, Miranchuk, Fernandes; Eder. A disposizione: Medvedev, Corluka, Rotenberg, Rybus, Kolomeytsev, Kasaev, Koryan. Allenatore: Yuri Semin.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Godin, Gimenez, Filipe Luis; Correa, Partey, Saul, Koke; Griezmann, Torres. A disposizione: Werner, Vrsaljko, Lucas, Juanfran, Correa, Gabi, Olabe. Allenatore: Diego Simeone.