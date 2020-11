Le probabili formazioni di Lokomotiv-Atletico Madrid - Simeone si affida a Suarez e Joao Felix

Atletico Madrid che insegue il Bayern Monaco in classifica. La squadra di Simeone ha bisogno di una vittoria per provare a non perdere contatto dai bavaresi. Padroni di casa che chiudono la classifica con un solo punto all'attivo e vogliosi di trovare la prima vittoria in questa campagna europea. Arbitro dell'incontro sarà il francese Benoît Bastien.

COME ARRIVA LA LOKOMOTIV MOSCA - Nikolić dovrebbe optare per il 4-3-2-1. Il tecnico dei russi dovrà fare a meno di Barinov per un problema al ginocchio. In dubbio anche Magkeev e Corluka. Ze Luis dovrebbe essere l'unica punta con Miranchuk e Smolov alle sue spalle.

COME ARRIVA L'ATLETICO MADRID - Simeone dovrebbe optare per il classico 4-4-2. Assenti Diego Costa, Vrsaljko e Carrasco. In avanti giocheranno Suarez e Joao Felix. Llorente e Saul agiranno in cabina di regia. Savic e Felipe sarà la coppia centrale.