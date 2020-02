vedi letture

Le probabili formazioni di Ludogorets-Inter: Eriksen sì, Lukaku nì

Ricomincia l’Europa dell’Inter, meno affascinante (e ricca) della Champions, ma non per questo da snobbare. E c’è da rimettersi in piedi dopo il ko dell’Olimpico contro la Lazio che, inevitabilmente, ha fatto da eco alla brutta caduta casalinga dei nerazzurri in Coppa firmata Napoli. Stasera a Razgrad, gli uomini di Conte incroceranno i padroni di casa del Ludogorets, capolista del rispettivo torneo nazionale e sette volte campione di fila in Bulgaria.

COME ARRIVA IL LUDOGORETS - La squadra del ceco Pavel Vrba è ripartita, dopo lo stop invernale del torneo di circa due mesi, con un netto 6-0 contro la penultima in classifica. Un modo per far capire all’Inter che, nei prossimi 180 minuti europei, darà tutto. Gruppo al completo quello bulgaro, in dubbio solo la presenza del guineano Jorginho pronto ad essere rimpiazzato da Cauly largo a destra nel tridente alle spalle del bomber (tifoso milanista) Keseru, al momento a quota 16 reti stagionali.

COME ARRIVA L’INTER - Infermeria piena per Antonio Conte che, oltre ai già noti (Handanovic, Bastoni, Sensi, Gagliardini ed Esposito), lascia a casa pure Brozovic. Al croato, ancora dolorante alla caviglia, farà compagnia Skriniar che, dice Conte, non avrebbe comunque giocato stasera. Tappano i buchi i Primavera Stankovic, Pirola e Vergani. In difesa si rivede Ranocchia con la fascia al braccio, in mezzo è ballottaggio tra Vecino e Barella. Proprio tutte non può giocarle, per questo davanti Lukaku avrà molte chance di partire dalla panchina: via libera alla coppia d’attacco Lautaro-Sanchez.