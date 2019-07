Le probabili formazioni di Mali-Costa d'Avorio - Kessie guida gli ivoriani

Fischio d'inizio alle ore 18. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Ottavo di finale interessante quello che si disputerà questo pomeriggio tra Mali e Costa d'Avorio. Ivoriani favoriti ma Mali che venderà cara la pelle. Una partita che potrebbe regalare gol e spettacolo per un ottavo di finale che si preannuncia combattuto. Chi vince sfiderà l'Algeria, che agli ottavi ha eliminato la Guinea per 3-0.

COME ARRIVA IL MALI - Mali che arriva a questi ottavi dopo un ottimo girone eliminatorio. Dovrà superare l'ostica Costa d'Avorio, una delle favorite per il titolo.I maliani dovrebbero optare per un quadrato 4-4-2 con Coulibaly e Marega in attacco. Diarra difenderà la porta. Coppia centrale comporta da Wagué e Kouyaté.

COME ARRIVA LA COSTA D'AVORIO - Gli ivoriani sono una delle favorite per la vittoria finale nonostante un girone eliminatorio non eccelso. Confermato il 4-3-3 per il match contro il Mali, con il tridente composto da Pepé, Kodjia e Gradel. Titolarissimo a centrocampo il milanista Kessie. Aurier giocherà sulla destra, con Traoré e Kanon al centro della difesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MALI (4-4-2) - Diarra; Sacko, Wagué, Kouyaté, Koné; Djenepo, Samassékou, A. Haidara, Doumbia; K. Coulibaly, Marega All.

COSTA D'AVORIO (4-3-3)- Gbohouo; Aurier, Traoré, Kanon, Coulibaly; Kessie, Serey Dié, Seri; Pépé, Kodjia, Gradel All.