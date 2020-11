Le probabili formazioni di Man.City-Olympiacos: Guardiola, vittoria per ipotecare gli ottavi

Calcio d'inizio alle ore 21. Live, pagelle e dichiarazioni su TMW

Uefa Champions League al giro di boa per quanto riguarda la fase a gironi, con le pretendenti impegnate nell'ultimo turno della gare d'andata dei rispettivi raggruppamenti. Nel Gruppo C il Manchester City sfida l'Olympiacos per chiudere virtualmente il discorso qualificazione: Citizens primi nel girone con 6 punti, seguiti dai greci e dal Porto a 3, con l'Olympique Marsiglia fanalino di coda a quota zero. Dopo la netta affermazione in terra francese, il City intende chiudere il prima possibile la pratica per potersi concentrare sul campionato e cercare di recuperare terreno sulle posizioni di vetta. Olympiacos secondo in campionato (con una partita da recuperare) e a caccia di un risultato prestigioso in trasferta per continuare ad inseguire il sogno qualificazione agli ottavi di finale. Calcio d'inizio alle ore 21, arbitra lo spagnolo Carlos del Cerro Grande.

COME ARRIVA IL MAN.CITY - Dopo il netto 3-0 rifilato al Marsiglia, i Citizens sono tornati al successo anche in Premier sul campo dello Sheffield, avvicinandosi al trio composto da Liverpool, Tottenham ed Everton, con una partita da recuperare. Guardiola dovrà ancora fare a meno di Agüero, Fernandinho e Mendy. In dubbio Gabriel Jesus: il brasiliano è ancora alle prese con fastidi muscolari che lo perseguitano da più di un mese. In difesa, davanti a Ederson, il tecnico spagnolo dovrebbe riproporre Walker e Cancelo sulla fasce, mentre Aké sfida Laporte per affiancare Rubén Dias al centro. Probabile il ritorno dal 1' di Gündoğan in mediana al posto di Silva, con Rodri e De Bruyne certi di una maglia da titolare. Ferrán Torres verso la conferma da "falso nueve", con Mahrez e Sterling ad agire ai suoi lati.

COME ARRIVA L'OLYMPIACOS - L’Olympiacos di Pedro Martins, dopo il 2-0 rifilato all’Apollon Smyrnis in campionato che lo conferma alle spalle dell'Aris di Salonicco, deve assolutamente trovare punti nella difficile trasferta al "City of Manchester" per tenere a distanza Porto e OM in ottica passaggio del girone. Rispetto alle tante rotazioni viste in campionato, il tecnico portoghese dovrebbe riproporre la formazione tipo: ormai consolidato il 4-2-3-1 con Sà tra i pali, Rafinha e Holebas da terzini e coppia centrale di difesa formata da Semedo e Cissé. M'Vila si riprende il posto in mediana al fianco di Bouchalakis (che dovrebbe essere in campo nonostante il problema fisico accusato nel week-end). Rivoluzionato il reparto avanzato dopo il turnover di campionato: pronti Camara, Valbuena e Masouras alle spalle di El Arabi.