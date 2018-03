Le probabili formazioni di Man' United-Siviglia - Dubbio Pogba per Mou

Fischio d'inizio alle 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Vincenzo Montella alla corte dello Special One. Il Siviglia affronterà nel tempio dell’Old Trafford il Manchester United nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. SI riparte dallo 0-0 del “Sanchez-Pizjuan” con gli andalusi che hanno due risultati su tre per accedere ai quarti di finale. I Red Devils devono solo portare a casa l’intera posta in palio per brindare al passaggio del turno mentre ai biancorossi basterebbe anche un pareggio con gol per eliminare José Mourinho. Il Manchester United davanti al proprio pubblico ha vinto tre gare su tre nella fase a gironi battendo Basilea, Benfica e CSKA Mosca incassando solamente un gol proprio contro i russi di Habcarenka. Due pareggi e una sconfitta è il bottino del Siviglia in trasferta con otto reti incassate nelle tre gare disputate nel Gruppo E. Fischietto olandese per l’occasione. L’incontro sarà arbitrato da Danny Makkelie.

COME ARRIVA IL MANCHESTER UNITED - Prosegue in casa United il tormentone legato a Paul Pogba. L’ex centrocampista della Juventus ha ancora un problema fisico ma, come dichiarato dallo stesso Mourinho in conferenza, potrebbe anche essere impiegato questa sera. In alternativa, al fianco di Matic, è pronto come sempre il giovane McTominay, apprezzato dallo stesso tecnico portoghese. Per il resto poche novità con De Gea fra i pali, Valencia e Young sugli esterni e Smalling e Baily al centro della difesa. In attacco ci sarà Romelu Lukaku supportato alle spalle da Sanchez con Mata e Rashford sulle fasce.

COME ARRIVA IL SIVIGLIA - Problema laterale destro per Vincenzo Montella. Il tecnico italiano, oltre agli infortunati Corchia e Layun, non avrà a disposizione nemmeno Jesus Navas, ultimamente adattato terzino. Possibile lo spostamento sulla corsia di Mercado con Kjaer e Lenglet i centrali mentre Escudero sarà l’estero di sinistra. A centrocampo spazio a Pizarro e N’Zonzi con Luis Muriel punta centrale. Sulla trequarti invece ipotesi impiegano di Correa a sinistra mentre a destra troveremo Sarabia e al centro Banega.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Baily, Smalling, Young; McTominay, Matic; Mata, Sanchez, Rashford; Lukaku. A disposizione: Romero, Carick, Darmian, Fellaini, Lindelof, Lingard, Shaw. Allenatore: José Mourinho.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; Pizarro, N’Zonzi; Sarabia, Banega, Correa; Muriel. A disposizione: Soria, Carriço, Geis, Pareja, Nolito, Soriano, Ben Yedder. Allenatore: Vincenzo Montella.