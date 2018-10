Le probabili formazioni di Man Utd-Valencia - Pochi dubbi per i tecnici

© foto di imago sportfotodienst

Tornano le notti da leoni, quelle in cui conta solo ed esclusivamente portare a casa l'intera posta in palio. E non può essere altrimenti per il Valencia, già sconfitto nel primo turno dalla Juventus: un secco 2-0 al Mestalla, dopo due rigori impeccabili di Pjanic. Ecco, dunque, che la trasferta in Inghilterra assume già il contorno di un crocevia: all'Old Trafford ci sarà il Manchester United ad attendere la squadra di Marcelino. Per i Red Devils la situazione è completamente differente: netto il 3-0 all'esordio contro lo Young Boys, grazie ai gol di Pogba (doppietta ed assist) e Martial. Calcio d'inizio ore 21, a dirigere l'incontro che potrete seguire su TUTTOmercatoWEB.com sarà lo sloveno Slavko Vincic.

COME ARRIVA IL MANCHESTER UNITED - "La mia panchina in bilico? Non credo". Eppure Mourinho sa di giocarsi tutto, contrariamente a quanto rivelato in conferenza stampa. Il tecnico portoghese, allora, punta sulla miglior formazione possibile: 4-3-3 con Martial (ma occhio anche ad uno tra Sanchez e Mata...) e Rashford in attacco a supporto dell'unica punta Lukaku. Chiavi del centrocampo nelle mani dell'insostituibile Matic, mentre Pogba e Fellaini (in pole su Fred) agiranno ai suoi lati. In difesa, infine, linea a quattro composta da Valencia, Smalling, Lindelof e Shaw.

COME ARRIVA IL VALENCIA - Solito 4-4-2 per Marcelino, che ha il dubbio centravanti: insieme a Rodrigo uno tra Gameiro e Batshuayi. A centrocampo Guedes e Cheryshev saranno i due esterni, mentre al centro rispetto al match contro la Juventus torna l'ex interista Kondogbia affianco a Parejo. Gabriel e Diakhaby guideranno la linea di difesa a quattro completata da Vezo e Gayà.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Valencia, Smalling, Lindelof, Shaw; Fellaini, Matic, Pogba; Martial, Lukaku, Rashford. A disposizione: Grant, Bailly, Dalot, Fred, McTominay, Mata, Sanchez. Allenatore: José Mourinho..

VALENCIA (4-4-2): Neto; Vezo, Garay, Diakhaby, Gayà; Guedes, Parejo, Kondogbia, Cheryshev; Rodrigo, Gameiro. A disposizione: Domenech, Coquelin, Murillo, Wass, Soler, Coquelin, Santi Mina, Batshuayi. Allenatore: Marcelino.