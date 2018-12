Le probabili formazioni di Man Utd-Young Boys - Inglesi a caccia di punti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna di scena la Champions League. Nel girone H il Manchester United di Mourinho, dopo il colpaccio all'Allianz Stadium contro la Juventus, affronta in casa gli svizzeri dello Young Boys. Se in Premier League la situazione per i Red Devils è più complicata, in Champions la qualificazione sembra quasi in cassaforte: con un un successo lo United potrebbe festeggiare la qualificazione con un turno d'anticipo. L'unico precedente risale alla gara d'andata, con la vittoria del Manchester United per 3-0. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è il tedesco Brych.

COME ARRIVA IL MANCHESTER UNITED - Tre vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque gare, ma proprio negli ultimi due match i Red Devils non hanno conquistato il successo: nell'ultimo match ad Old Trafford pari senza reti contro il Crystal Palace. Out Dalot, in dubbio Lindelof per pubalgia. Sarà 4-3-3 con De Gea in porta, Young, Bailly, Smalling e Shaw in difesa. Herrera, Matic e Pogba in mezo. Lingard, Lukaku e Martial in attacco.

COME ARRIVA LO YOUNG BOYS - Quattro vittorie e una sconfitta negli ultimi cinque match: due vittorie di fila contro Lugano e San Gallo. In Champions League, l'ultima gara è stata sconfitta: 3-1 contro il Valencia. Diverse defezioni per gli elvetici: out Hoarau, Lotomba, Sanogo e Wuthrich. Sarà 4-4-2 con Von Ballmoos in porta, Mbabu, Lauper, Von Bergen e Benito in difesa. Fassnatch, Sow, Aebischer e Sulejmani in mediana. Nsamé e Assalé in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Young, Bailly, Smalling, Shaw; Herrera, Matić, Pogba; Lingard, Lukaku, Martial. All. Mourinho.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Mbabu, Lauper, Von Bergen, Benito; Fassnacht, Sow, Aebischer, Sulejmani; Nsamé, Assalé. All. Seoane.

ARBITRO: Brych (Germania).